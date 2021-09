3. Liga, Gruppe 2 Pascal Brunner führt Blustavia mit drei Toren zum Sieg gegen Biberist Blustavia setzt seine Siegesserie auch gegen Biberist fort. Das 5:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Pascal Brunner traf in der 10. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Blustavia. Blustavia baute in der 45. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Pascal Brunner. In der 63. Minute baute der gleiche Pascal Brunner die Führung für Blustavia weiter aus.

Jan Arvid Berg baute in der 89. Minute die Führung für Blustavia weiter aus (4:0). Yves Galey schoss das 5:0 (92. Minute) für Blustavia und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Blustavia, Philipp Falk (69.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Biberist, Marc Geissbühler (57.) kassierte sie.

Blustavia liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 2. Das Team hat neun Punkte. Blustavia feiert mit dem Sieg gegen Biberist bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat einmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Als nächstes trifft Blustavia in einem Heimspiel mit FC Niederbipp (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (8. September) (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Biberist rutscht in der Tabelle von Rang 11 auf 12. Das Team hat null Punkte. Biberist hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Mit dem sechstplatzierten FC Subingen kriegt es Biberist als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Mittwoch (8. September) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Telegramm: FC Biberist - SC Blustavia 0:5 (0:2) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 10. Pascal Brunner 0:1. 45. Pascal Brunner 0:2. 63. Pascal Brunner 0:3. 89. Jan Arvid Berg 0:4. 92. Yves Galey 0:5. – Biberist: Jannis Kuhn, Marc Geissbühler, Fabio Buri, Nicola Keller, Josip Doric, Ivan Doric, Pascal Flury, Bojan Cuturic, Raphael Stuber, Fabio Mannori, Luca Siragusa. – Blustavia: Simon Giger, Elio Ziltener, Fabian Mollet, Joel Falk, Philipp Falk, Yves Galey, Pascal Brunner, Luca Grillo, Pele Aerni, Ramon Spring, Jan Joder. – Verwarnungen: 57. Marc Geissbühler, 69. Philipp Falk.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Gerlafingen - FC Selzach 4:0, FC Leuzigen - FC Niederbipp 4:3, FC Biberist - SC Blustavia 0:5

Tabelle: 1. FC Zuchwil 3 Spiele/9 Punkte (3:0). 2. SC Blustavia 3/9 (10:0), 3. FC Gerlafingen 3/9 (9:1), 4. FC Leuzigen 3/6 (6:4), 5. FC Rüttenen 2/3 (1:2), 6. FC Subingen 2/3 (7:2), 7. FC Bettlach 2/3 (2:4), 8. FC Selzach 3/3 (3:11), 9. FC Iliria 2/1 (4:6), 10. FC Niederbipp 3/1 (8:11), 11. FC Deitingen 3/0 (0:4), 12. FC Biberist 3/0 (0:8).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 01:52 Uhr.