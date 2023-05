4. Liga, Gruppe 3 Oltenese und Niederbipp spielen unentschieden Das Resultat im Spiel zwischen Oltenese und Niederbipp lautet 1:1.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Oltenese die Führung. Torschütze in der 11. Minute war Paolo Gullotto. Den Ausgleich erzielte Ivan Blatancic in der 80. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Oltenese für Giovanni Jandiorio (60.), Senil Murati (85.) und Dylan Polichetti (87.). Gelbe Karten gab es bei Niederbipp für Dario Brunner (63.), Mariano Schneeberger (77.) und Nicola Cordari (82.).

Oltenese bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 6. Oltenese hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Oltenese geht es daheim gegen FC Olten (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Für Niederbipp hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 9. Niederbipp hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Niederbipp tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von SV Alpha an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 14. Mai statt (15.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Telegramm: US Oltenese - FC Niederbipp 1:1 (1:0) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 11. Paolo Gullotto 1:0. 80. Ivan Blatancic 1:1. – Oltenese: Maurizio Simula, Salvatore Falco, Giovanni Jandiorio, Alban Krasniqi, Ardian Tmava, Brian Nyongesa, Paolo Gullotto, Senil Murati, Tayfun Celebi, Higan Angelo John Bandas, Bafti Krasniqi. – Niederbipp: Philipp Bösiger, Dario Brunner, Mariano Schneeberger, Nicola Cordari, Raphael Rössler, Michel Blatancic, Robin Brunner, Joël Ryser, Egzon Shala, Ivan Blatancic, Janis Studer. – Verwarnungen: 60. Giovanni Jandiorio, 63. Dario Brunner, 77. Mariano Schneeberger, 82. Nicola Cordari, 85. Senil Murati, 87. Dylan Polichetti.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 05:28 Uhr.