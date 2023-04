4. Liga, Gruppe 3 Oltenese mit Sieg gegen Hägendorf – Später Siegtreffer Sieg für Oltenese: Gegen Hägendorf gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Oltenese gelang Dylan Polichetti in der 88. Minute. In der 57. Minute hatte Dylan Polichetti Oltenese in Führung gebracht. Der Ausgleich für Hägendorf fiel in der 84. Minute durch Raffaele Donatiello.

Bei Oltenese erhielten Higan Angelo John Bandas (50.), Paolo Gullotto (70.) und Elhan Murati (80.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Hägendorf, Lon Prela (77.) kassierte sie.

Die Tabellensituation bleibt für Oltenese unverändert. 20 Punkte bedeuten Rang 6. Oltenese hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Oltenese in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Kestenholz (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (18.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Nach der Niederlage büsst Hägendorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 24 Punkten auf Rang 4. Hägendorf hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Hägendorf daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SV Alpha. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: US Oltenese - FC Hägendorf 2:1 (0:0) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 57. Dylan Polichetti 1:0. 84. Raffaele Donatiello 1:1. 88. Dylan Polichetti 2:1. – Oltenese: Maurizio Simula, Salvatore Falco, Elhan Murati, Alban Krasniqi, Ardian Tmava, Brian Nyongesa, Paolo Gullotto, Amrudin Gazic, Tayfun Celebi, Higan Angelo John Bandas, Dylan Polichetti. – Hägendorf: Noel Glanzmann, Yannick Zimmermann, Philipp Erni, Gabriell Maka, Joris Widmer, Lon Prela, Hrvoje Vrljic, Mario Studer, Bas De Graaf, Matteo Riso, Sandro Schalt. – Verwarnungen: 50. Higan Angelo John Bandas, 70. Paolo Gullotto, 77. Lon Prela, 80. Elhan Murati.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

