4. Liga, Gruppe 3 Oltenese gewinnt klar gegen Alpha Oltenese behielt im Spiel gegen Alpha am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

Dylan Polichetti brachte Oltenese 1:0 in Führung (9. Minute). Mit seinem Tor in der 26. Minute brachte Paolo Gullotto Oltenese mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Oltenese erhöhte in der 54. Minute seine Führung durch Dylan Polichetti weiter auf 3:0. Nach einem Eigentor von Melvin Zurfluh hiess es in der 54. Minute 4:0 für Oltenese.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Tobias Ackermann von Alpha erhielt in der 54. Minute die gelbe Karte.

Oltenese machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 31 Punkten auf Rang 5. Oltenese hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Oltenese ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Alpha zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 30 Punkten auf Rang 6. Alpha hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Alpha ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SV Alpha - US Oltenese 0:4 (0:2) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 9. Dylan Polichetti 0:1. 26. Paolo Gullotto 0:2. 54. Dylan Polichetti 0:3. 54. Eigentor (Melvin Zurfluh) 0:4. – Alpha: Milan Schauli, Hossein Jafari, Tobias Ackermann, Melvin Zurfluh, Ilber Nuhiji, Kjartan Teerlynck, Kevin Reinold, Nhat Huy Ngo, Lukas Bucher, Philippe Dontenvill, Arton Halimi. – Oltenese: Claudio Cannata, Giovanni Jandiorio, Alban Krasniqi, Elhan Murati, Tayfun Celebi, Edson Francisco Chimuco Mbunga, Ardian Tmava, Brian Nyongesa, Elmedin Smailji, Pjeter Kaqinari, Dylan Polichetti. – Verwarnungen: 54. Tobias Ackermann.

