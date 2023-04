CS-Debakel Der Solothurner Mark Bracher hat bei der CS viel Geld verloren, fragt sich aber vor allem eins: Was ist mit den Angestellten?

Der Solothurner Unternehmer Mark Bracher hatte viel Geld in CS-Aktien investiert. Das Vorgehen der Chefetage der Bank empört ihn – noch mehr beschäftigt ihn aber, was mit den Bankangestellten in Solothurn passiert, mit denen er seit Jahren zusammenarbeitet.