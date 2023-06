2. Liga Olten und Gerlafingen teilen sich Punkte 1:1 lautet das Resultat zwischen Olten und Gerlafingen. Die Teams teilen sich die Punkte.

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Olten die Führung. Torschütze in der 14. Minute war Philipp Breu. Den Ausgleich erzielte Giovanni Gerardi in der 52. Minute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Gerlafingen. Gelbe Karten gab es bei Olten für Wayne Corti (48.), Sandro Iandiorio (65.) und Edmilson Dionato Fernandes (90.).

Keine Änderung in der Tabelle für Olten: Mit 29 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Olten hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Olten geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Hägendorf (Platz 13) weiter. Das Spiel findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Das Unentschieden bringt Gerlafingen in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 31 Punkten auf Rang 7. Gerlafingen hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gerlafingen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Subingen. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (18.00 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Telegramm: FC Olten - FC Gerlafingen 1:1 (0:1) - Sportplatz Kleinholz, Olten – Tore: 14. Philipp Breu 0:1. 52. Giovanni Gerardi 1:1. – Olten: Thomas Husi, Wayne Corti, Igor Cataldo, Fidan Krasniqi, Erlion Pirku, Kennedy Joao, Sandro Iandiorio, Giovanni Gerardi, Elio Arciresi, Enrico Peier, Hazir Zenuni. – Gerlafingen: Ivan Kristic, Kaan Yildirim, Salko Durakovic, Presley Sona, Shendrit Bytyqi, Florentin Mustafa, Chris Kabeya, Volkan Turhan, Dino Mujanovic, Dario Schneider, Philipp Breu. – Verwarnungen: 21. Presley Sona, 40. Chris Kabeya, 48. Wayne Corti, 51. Dino Mujanovic, 65. Sandro Iandiorio, 86. Gianluca Rubino, 90. Edmilson Dionato Fernandes.

