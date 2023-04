2. Liga Olten stolpert gegen Wangen b.O. Wangen b.O. hat am Samstag gegen Olten die Überraschung geschafft: Die 13.-platzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das siebtklassierte Team 5:3.

(chm)

Miroslav Markovic eröffnete in der 2. Minute das Skore, als er für Wangen b.O. das 1:0 markierte. Zum Ausgleich für Olten traf Giovanni Gerardi in der 34. Minute. Miroslav Markovic erzielte in der 44. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Wangen b.O.

In der 52. Minute schoss Simone Mekonen Wangen b.O. mittels Elfmeter zur 3:1-Führung. Dank dem Treffer von Ertugrul Özdemir (65.) reduzierte sich der Rückstand für Olten auf ein Tor (2:3). Mit seinem Tor in der 79. Minute brachte Albin Mehmeti Wangen b.O. mit zwei Treffern 4:2 in Führung.

Mir Mohammad Kamwar baute in der 83. Minute die Führung für Wangen b.O. weiter aus (5:2). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Rojen Yildirim in der 89. Minute für Olten auf 3:5.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Olten erhielten Ramasan Hasani (38.) und Giovanni Gerardi (60.) eine gelbe Karte. Wangen b.O. behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Dass Wangen b.O. gleich fünf Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 19 Spielen 1.4 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Wangen b.O. die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 13 mit durchschnittlich 3.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dank dem Sieg ist Wangen b.O. nicht mehr Letzter in der Tabelle: Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 12. Das Team verbessert sich um einen Platz. Wangen b.O. hat bisher dreimal gewonnen, 14mal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Wangen b.O. konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Wangen b.O. auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Subingen. Das Spiel findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Für Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 7. Olten hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Olten daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Iliria. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (14.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Wangen b.O. - FC Olten 5:3 (2:1) - Chrüzmatt, Wangen bei Olten – Tore: 2. Miroslav Markovic 1:0. 34. Giovanni Gerardi 1:1. 44. Miroslav Markovic 2:1. 52. Simone Mekonen (Penalty) 3:1.65. Ertugrul Özdemir 3:2. 79. Albin Mehmeti 4:2. 83. Mir Mohammad Kamwar 5:2. 89. Rojen Yildirim 5:3. – Wangen b.O.: Florijan Perren, Hamdi Nedzipi, Sokol Berisha, Noël Röhl, Albin Mehmeti, Getuar Preniqi, Meriton Ahmeti, Adis Mesic, Simone Mekonen, Miroslav Markovic, Nebojsa Markovic. – Olten: Argjend Morina, Wayne Corti, Marko Simeunovic, Sandro Iandiorio, Erlion Pirku, Ramasan Hasani, Giovanni Gerardi, Enrico Peier, Dardan Krasniqi, Ertugrul Özdemir, Hazir Zenuni. – Verwarnungen: 38. Ramasan Hasani, 60. Giovanni Gerardi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.04.2023 23:01 Uhr.