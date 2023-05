2. Liga Olten sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Bellach Im Spiel zwischen Bellach und Olten gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Olten geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 85. Minute doch noch einen Punkt.

Bellach ging durch Kevin Marthaler in der 62. Minute 1:0 in Führung. Schon in der 70. Minute glich Olten jedoch wieder aus. Erfolgreich war Giovanni Gerardi. Die zweite Führung für Bellach - nach dem Tor von Kevin Marthaler (79.) - hielt ebenfalls nur kurze Zeit. Giovanni Gerardi glich schon [[n]] Minuten später wieder zum 2:2-Schlussresultat aus.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Olten sah Edmilson Dionato Fernandes (72.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Olten weitere vier gelbe Karten. Bei Bellach erhielten Emmanuel Orkoh (68.) und Jonas Knörr (84.) eine gelbe Karte.

Nach dem Unentschieden verliert Bellach zwei Plätze in der Tabelle und liegt neu mit 35 Punkten auf Rang 6. Bellach hat bisher zehnmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Bellach tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Subingen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 21. Mai statt (14.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Für Olten hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 9. Olten hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Olten in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Biberist. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (14.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Bellach - FC Olten 2:2 (0:0) - Sportplatz Brunnmatt, Bellach – Tore: 62. Kevin Marthaler 1:0. 70. Giovanni Gerardi 1:1. 79. Kevin Marthaler 2:1. 85. Giovanni Gerardi (Penalty) 2:2. – Bellach: Luca Palermo, Dives Ambrozzo, Mario Brcina, Jorge Alexandre Cortez Mesquita, Gian Büttler, Jonas Knörr, Shaban Arifi, Jonas Mosimann, Emmanuel Orkoh, Alessandro Fragale, Kevin Marthaler. – Olten: Ermir Ajetaj, Thomas Husi, Wayne Corti, Edmilson Dionato Fernandes, Ramasan Hasani, Erlion Pirku, Xaver Meyer, Elio Arciresi, Enrico Peier, Kennedy Joao, Giovanni Gerardi. – Verwarnungen: 35. Kennedy Joao, 68. Emmanuel Orkoh, 68. Edmilson Dionato Fernandes, 77. Erlion Pirku, 84. Jonas Knörr, 93. Igor Cataldo – Ausschluss: 72. Edmilson Dionato Fernandes.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 08:25 Uhr.