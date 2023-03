4. Liga, Gruppe 3 Olten holt gegen Egerkingen ersten Saisonsieg Olten hat am Dienstag auswärts Egerkingen besiegt und hat damit im 14. Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 4:2.

Den Auftakt machte Volkan Inler, der in der 16. Minute für Olten zum 1:0 traf. Luca Stefanutti sorgte in der 19. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Olten. Xaver Meyer baute in der 21. Minute die Führung für Olten weiter aus (3:0).

Niklas Berger verkürzte in der 31. Minute den Rückstand von Egerkingen auf 1:3. Olten erhöhte in der 45. Minute seine Führung durch Xaver Meyer weiter auf 4:1. In der 58. Minute sorgte Qun Shahini noch für Resultatkosmetik für Egerkingen. Er traf zum 2:4-Schlussstand. Es handelte sich um einen Penalty.

Bei Olten erhielten Mirco Theus (77.) und Nando Frank (92.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Egerkingen für Edjon Aliu (66.) und Niklas Berger (93.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Olten eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.3 pro Spiel. Das bedeutet, dass Olten die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 10 mit durchschnittlich 3.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Egerkingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Defensive 48 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Olten bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit vier Punkten auf Rang 11. Der erste Sieg der Saison für Olten folgt nach neun Niederlagen und einem Unentschieden.

Für Olten geht es zuhause gegen SC Fulenbach (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am Sonntag (2. April) statt (16.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Für Egerkingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Für Egerkingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Egerkingen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen US Oltenese (Platz 6). Das Spiel findet am Samstag (1. April) statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Egerkingen - FC Olten 2:4 (1:4) - Mühlematt, Egerkingen – Tore: 16. Volkan Inler 0:1. 19. Luca Stefanutti 0:2. 21. Xaver Meyer 0:3. 31. Niklas Berger 1:3. 45. Xaver Meyer 1:4. 58. Qun Shahini (Penalty) 2:4. – Egerkingen: Emilio Cocozza, Nikita Petrov, Erich Mathys, Fabian Wyss, Edin Fazlic, Edjon Aliu, Pablo Fernandes De Melo, Besnik Rudaj, Niklas Berger, Levin Gashi, Hanier Dario Ospina. – Olten: Dominik Santesso, Patrick Schweizer, Robin Witschi, Yilmaz Gültekin, Albin Blatter, Xaver Meyer, Peyman Amani, Volkan Inler, Luca Stefanutti, David Daka, Philippe Ze. – Verwarnungen: 66. Edjon Aliu, 77. Mirco Theus, 92. Nando Frank, 93. Niklas Berger.

