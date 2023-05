2. Liga Oliver Andrijasevic führt Iliria mit drei Toren zum Sieg gegen Olten Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 1 vs. 8) ist Iliria am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Olten gerecht geworden und hat auswärts 4:0 gewonnen.

(chm)

Alban Jahiu traf in der 48. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Iliria. Oliver Andrijasevic sorgte in der 68. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Iliria. Nur neun Minuten später traf Oliver Andrijasevic erneut, so dass es in der 77. Minute 3:0 für Iliria hiess. Oliver Andrijasevic erzielte nur zwei Minuten später auch das 4:0 für Iliria.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Olten erhielten Kennedy Joao (24.), Sandro Iandiorio (35.) und Ogulcan Karakoyun (80.) eine gelbe Karte. Für Iliria gab es keine Karte.

In seiner Gruppe hat Iliria den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.5 Tore pro Partie.

Iliria bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 20 Spielen bei 42 Punkten. Für Iliria ist es der zweite Sieg in Serie.

Iliria bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Subingen. Das Spiel findet am 14. Mai statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach der Niederlage büsst Olten einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 24 Punkten auf Rang 9. Olten hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Olten spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Bellach (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (17.30 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Telegramm: FC Olten - FC Iliria 0:4 (0:0) - Sportplatz Kleinholz, Olten – Tore: 48. Alban Jahiu 0:1. 68. Oliver Andrijasevic 0:2. 77. Oliver Andrijasevic 0:3. 79. Oliver Andrijasevic 0:4. – Olten: Thomas Husi, Wayne Corti, Edmilson Dionato Fernandes, Ramasan Hasani, Erlion Pirku, Sandro Iandiorio, Giovanni Gerardi, Kennedy Joao, Enrico Peier, Ertugrul Özdemir, Hazir Zenuni. – Iliria: Nicola Trittibach, Leon Pervorfi, Eron Selimi, Alban Jahiu, Burim Raimi, Edis Aziri, Nazim Elezi, Mattia Sasso, Egzon Ajeti, Fitim Sadriji, Altin Dakaj. – Verwarnungen: 24. Kennedy Joao, 35. Sandro Iandiorio, 80. Ogulcan Karakoyun.

