3. Liga, Gruppe 2 Oensingen sorgt bei Dulliken für Überraschung – Entscheidung in der Schlussminute Überraschung bei Oensingen gegen Dulliken: Der Tabellenzehnte (Oensingen) hat am Samstag auswärts den Tabellenersten 3:2 besiegt.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Oensingen das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 92. Minute war Daniel Frimpong.

Daniel Frimpong hatte davor in der 16. Minute zum 1:0 für Oensingen getroffen. Der gleiche Daniel Frimpong war in der 43. Minute auch für das 2:0 für Oensingen verantwortlich. Alfredo Esposito sorgte in der 74. Minute für Dulliken für den Anschlusstreffer zum 1:2. In der 83. Minute traf Pier Luigi Nocera für Dulliken zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Oensingen gab es vier gelbe Karten. Bei Dulliken erhielten Luca Sortino (49.), Pier Luigi Nocera (89.) und Danilo Esposito (97.) eine gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Oensingen: Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Oensingen hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Oensingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Härkingen (Platz 8). Das Spiel findet am 20. Mai statt (17.30 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Trotz der Niederlage bleibt Dulliken auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 44 Punkte auf dem Konto. Für Dulliken war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Dulliken verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel trifft Dulliken auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Subingen. Die Partie findet am 20. Mai statt (17.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Dulliken - FC Oensingen 2:3 (0:2) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 16. Daniel Frimpong 0:1. 43. Daniel Frimpong 0:2. 74. Alfredo Esposito 1:2. 83. Pier Luigi Nocera 2:2. 92. Daniel Frimpong 2:3. – Dulliken: Zlatan Delic, Nilo Da Costa, Damian Buss, Robin Schenk, Muhammed Celebi, Danilo Esposito, Florian Binder, Adrian Annaheim, William Guillen Concepcion, Alfredo Esposito, Pier Luigi Nocera. – Oensingen: Dzenan Isovic, Sandro Brunner, Elvedin Bogucanin, Michele Intelisano, Artem Volyntsev, Flamur Berisha, Fisnik Iseini, Mambo Baudryck Kiala Mingiedi, Simon Kubica, Emir Avdulovic, Daniel Frimpong. – Verwarnungen: 49. Luca Sortino, 55. Kwabena Asamoa Frimpong, 57. Sandro Brunner, 84. Stefan Ostroglav, 89. Pier Luigi Nocera, 89. Michele Intelisano, 97. Danilo Esposito.

