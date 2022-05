3. Liga, Gruppe 1 Oensingen mit Sieg gegen Wangen b.O. Oensingen behielt im Spiel gegen Wangen b.O. am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Oensingen ging in der 37. Spielminute durch Elvedin Bogucanin in Führung, ehe Wangen b.O. in der 38. Minute (Fatlum Kastrati) der Ausgleich gelang. In der 57. Minute gelang Behar Bilalli der Führungstreffer zum 2:1 für Oensingen. Per Penalty erhöhte Simon Saner in der 63. Minute zum 3:1 für Oensingen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Oensingen erhielten Elvir Kolic (78.) und Kushtrim Azizi (82.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Wangen b.O. erhielt: Florijan Perren (62.)

Zahlreiche Gegentore sind für Wangen b.O. ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Oensingen. Zwölf Punkte bedeuten Rang 10. Oensingen hat bisher viermal gewonnen und 14mal verloren.

Mit dem viertplatzierten FC Wangen a/A kriegt es Oensingen im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Für Wangen b.O. hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 7. Für Wangen b.O. war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Wangen b.O. spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Dulliken (Platz 5). Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (19.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Telegramm: FC Oensingen - FC Wangen b.O. 3:1 (1:1) - Bechburg, Oensingen – Tore: 37. Elvedin Bogucanin 1:0. 38. Fatlum Kastrati 1:1. 57. Behar Bilalli 2:1. 63. Simon Saner (Penalty) 3:1. – Oensingen: Jannis Fankhauser, Alexander Wagner, Elvir Kolic, Rinor Beqiri, Albin Rexhepi, Emir Avdulovic, Jonas Heller, Livio Studer, Simon Saner, Elvedin Bogucanin, Behar Bilalli. – Wangen b.O.: Florijan Perren, Albin Mehmeti, Mordecai Kingsley, Gianluca Iozzia, Kim Lân Ngo, Eduard Lekaj, Fatlum Kastrati, Edon Morina, Bolivar Perez, Mir Mohammad Kamwar, Appolinaire Gbadjavi. – Verwarnungen: 62. Florijan Perren, 78. Elvir Kolic, 82. Kushtrim Azizi.

