4. Liga, Gruppe 3 Oensingen holt sich drei Punkte gegen Olten Oensingen gewinnt am Dienstag zuhause gegen Olten 3:2.

(chm)

Olten ging zunächst in Führung, als Tatenda Brian Madziba in der 20. Minute traf. Dann glich aber Bleon Qorrolli (51.) für Oensingen aus. Bleon Qorrolli in der 64. Minute und Besnik Zymeri in der 66. Minute brachten Oensingen sodann 3:1 in Führung. Olten kam in der 80. Minute auf ein Tor heran, als Tatenda Brian Madziba per Elfmeter zum 2:3 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Oensingen kassierte vier gelbe Karten. Bei Olten erhielten Tatenda Brian Madziba (43.) und Peyman Amani (50.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich Oensingen von Rang 7 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Für Oensingen ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen.

Oensingen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Uskana Olten an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am Sonntag (12. September) statt (17.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Olten liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 11. Das Team hat null Punkte. Olten hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Olten tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Härkingen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am Sonntag (12. September) statt (15.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Oensingen - FC Olten 3:2 (0:1) - Bechburg, Oensingen – Tore: 20. Tatenda Brian Madziba 0:1. 51. Bleon Qorrolli 1:1. 64. Bleon Qorrolli 2:1. 66. Besnik Zymeri 3:1. 80. Tatenda Brian Madziba (Penalty) 3:2. – Oensingen: Igor Vukojevic, Gabriel Bua, Nicola Zbären, David Kühni, Steven Altermatt, Bleon Qorrolli, Eldin Mesinovic, Giuseppe De Matteis, Alexander Wagner, Qazim Shala, Besnik Zymeri. – Olten: Dominik Santesso, Micha Steiner, Lino Meyer, Robin Witschi, Gian Leuenberger, Tatenda Brian Madziba, Luca Stefanutti, Yilmaz Gültekin, Robin Spring, Bleart Azemi, Maik Stephan Firus. – Verwarnungen: 43. Tatenda Brian Madziba, 50. Peyman Amani, 60. Bleon Qorrolli, 79. Jeremy Pfister, 93. Dominik Simani, 93. David Kühni.

Tabelle: 1. FC Härkingen 3 Spiele/9 Punkte (12:5). 2. FC Fortuna Olten 3/9 (12:5), 3. FC Uskana Olten 3/7 (9:5), 4. FC Hägendorf 3/6 (11:6), 5. FC Wolfwil 3/6 (9:9), 6. FC Oensingen 3/6 (9:6), 7. SC Fulenbach 3/4 (6:6), 8. SV Alpha 3/3 (5:6), 9. FC Kestenholz 3/1 (4:9), 10. FC Kappel 3/1 (3:11), 11. FC Olten 3/0 (4:12), 12. FC Dulliken 3/0 (5:9).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.09.2021 11:54 Uhr.