4. Liga, Gruppe 3 Oensingen gewinnt im Auftaktspiel deutlich gegen Kestenholz Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Oensingen zuhause gegen Kestenholz 4:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Kestenholz: Tim Gerber brachte seine Mannschaft in der 22. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 25, als Flamur Berisha für Oensingen erfolgreich war. Luka Makulovic schoss Oensingen in der 35. Minute zur 2:1-Führung.

Oensingen baute die Führung in der 50. Minute (Eldin Dervisevic) weiter aus (3:1). Der gleiche Eldin Dervisevic war auch für das 4:1 Oensingen verantwortlich.

Gelbe Karten gab es bei Oensingen für Flamur Berisha (30.), Filip Andrejevic (61.) und David Kühni (65.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kestenholz, Leon Bürgi (61.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Oensingen nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Oensingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Wolfwil. Das Spiel findet am 28. August statt (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Kestenholz reiht sich nach dem Spiel auf Rang 12 ein. Kestenholz spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Härkingen. Die Partie findet am 28. August statt (19.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Telegramm: FC Oensingen - FC Kestenholz 4:1 (2:1) - Bechburg, Oensingen – Tore: 22. Tim Gerber 0:1. 25. Flamur Berisha 1:1. 35. Luka Makulovic 2:1. 50. Eldin Dervisevic 3:1. 67. Eldin Dervisevic 4:1. – Oensingen: Amer Bilalovic, Prek Gjokaj, David Kühni, Alexander Wagner, Albin Rexhepi, Luka Makulovic, Michele Intelisano, Giuseppe De Matteis, Flamur Berisha, Eldin Dervisevic, Murat Kaplan. – Kestenholz: Volkan Oezbek, Ben Erik Ackermann, Leon Bürgi, Manuel Bürgi, Jérémy Frey, Felix Studer, Mischa Suter, Jan Gerber, Tim Gerber, Jan Wolf, Angelo Costantini. – Verwarnungen: 30. Flamur Berisha, 61. Leon Bürgi, 61. Filip Andrejevic, 65. David Kühni.

Tabelle: 1. FC Oensingen 1 Spiel/3 Punkte (4:1). 2. FC Kappel 0/0 (0:0), 3. SC Fulenbach 0/0 (0:0), 4. FC Fortuna Olten 0/0 (0:0), 5. FC Dulliken 0/0 (0:0), 6. FC Wolfwil 0/0 (0:0), 7. SV Alpha 0/0 (0:0), 8. FC Härkingen 0/0 (0:0), 9. FC Olten 0/0 (0:0), 10. FC Uskana Olten 0/0 (0:0), 11. FC Hägendorf 0/0 (0:0), 12. FC Kestenholz 1/0 (1:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2021 16:44 Uhr.