3. Liga, Gruppe 2 Oensingen beendet Niederlagenserie gegen Winznau – Daniel Frimpong mit vier Toren Sieg für Oensingen nach vier Niederlagen in Folge. Gegen Winznau gewinnt Oensingen am Samstag auswärts 4:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Cédric Frei für Winznau. In der 5. Minute traf er zum 1:0. In der 25. Minute traf Daniel Frimpong für Oensingen zum 1:1-Ausgleich. Daniel Frimpong war es auch, der in der 60. Minute die 2:1-Führung für Oensingen herstellte.

Erneut Daniel Frimpong traf in der 62. Minute auch zum 3:1 für Oensingen. Daniel Frimpong war es auch, der in der 87. Minute Oensingen weiter in Führung brachte. Sein vierter Treffer in Folge bedeutete das 4:1.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Oensingen erhielten Daniel Frimpong (60.) und Albin Rexhepi (73.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Winznau erhielt: Mike Keller (53.)

Die Abwehr von Winznau kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.1 (Rang 11).

Die Tabellensituation hat sich für Oensingen nicht verändert. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Oensingen hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Oensingen geht es daheim gegen FC Deitingen (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (17.30 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Für Winznau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 11. Winznau hat bisher viermal gewonnen, 13mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Winznau geht es auswärts gegen FC Subingen (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (19.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Winznau - FC Oensingen 1:4 (1:1) - Sportplatz Grien, Winznau – Tore: 5. Cédric Frei 1:0. 25. Daniel Frimpong 1:1. 60. Daniel Frimpong 1:2. 62. Daniel Frimpong 1:3. 87. Daniel Frimpong 1:4. – Winznau: Dario Püntener, Jonas Lerch, Mike Keller, Laurin Jäggi, Nicolas Kohler, Florian Markert, Tim Bachmann, Tim Jäggi, Fabio Schnydrig, Cédric Frei, Gianluca Comiotto. – Oensingen: Dzenan Isovic, Jonas Heller, Nicola Zbären, Emrah Memisevic, Artem Volyntsev, Artan Berisha, Mambo Baudryck Kiala Mingiedi, Michele Intelisano, Emir Avdulovic, Elvedin Bogucanin, Daniel Frimpong. – Verwarnungen: 53. Mike Keller, 60. Daniel Frimpong, 73. Albin Rexhepi.

