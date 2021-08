2. Liga Nikola Vodic rettet Subingen im ersten Spiel einen Punkt gegen Biberist Im ersten Spiel der neuen Saison spielen Biberist und Subingen 3:3 unentschieden.

(chm)

Subingen war zweimal in Führung. Biberist lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Subingen in der 93. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 88. Minute ging Biberist zunächst 3:2 in Führung. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Der Ausgleich für Subingen zum 3:3 fiel in der 93. Minute - nur fünf Minuten nach dem 3:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Biberist, nämlich für Fabio Vizzielli (68.). Die einzige gelbe Karte bei Subingen erhielt: Leon Sljivic (84.)

Nach dem ersten Spiel steht Biberist auf dem ersten Rang. Für Biberist geht es auswärts gegen FC Bellach weiter. Diese Begegnung findet am 25. August statt (20.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Nach dem ersten Spiel steht Subingen auf dem zweiten Rang. Subingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Fulenbach. Das Spiel findet am 25. August statt (20.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Biberist - FC Subingen 3:3 (1:1) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 7. Peter Csima 0:1. 40. Marco Imbach 1:1. 52. Andreas Linder 1:2. 72. Jonas Stuber 2:2. 88. Roman Rüegsegger (Penalty) 3:2.93. Nikola Vodic 3:3. – Biberist: Moreno Blum, Philipp Herrmann, Nicolas Rüfli, Noah Thurnheer, Fabian Scheidegger, Roman Rüegsegger, Petrit Krasniqi, Andreas Felder, Marco Allemann, Ahmad Jawid Bigzad, Dario Kopp. – Subingen: Pascal Schwaller, Leon Sljivic, Peter Csima, Simon Zumstein, Gianluca Moser, Patrick Dubach, Andreas Linder, Fabian Kummer, Florian Gasche, Raphael Gasche, Benjamin Brunner. – Verwarnungen: 68. Fabio Vizzielli, 84. Leon Sljivic.

Tabelle: 1. FC Biberist 1 Spiel/1 Punkte (3:3). 2. FC Subingen 1/1 (3:3), 3. FC Iliria 0/0 (0:0), 4. FC Mümliswil 0/0 (0:0), 5. FC Lommiswil 0/0 (0:0), 6. SC Fulenbach 0/0 (0:0), 7. FC Bellach 0/0 (0:0), 8. FC Härkingen 0/0 (0:0), 9. GS Italgrenchen 0/0 (0:0), 10. FC Trimbach 0/0 (0:0), 11. FC Olten 0/0 (0:0), 12. FC Klus-Balsthal 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.08.2021 00:36 Uhr.