3. Liga, Gruppe 2 Niederbipp und Iliria spielen unentschieden und holen je ihren ersten Punkt Niederbipp und Iliria trennen sich in ihrem jeweils zweiten Spiel 4:4-Unentschieden.

(chm)

Das Skore eröffnete Muhamed Trumic in der 3. Minute. Er traf für Niederbipp zum 1:0. Iliria glich in der 5. Minute durch Bleron Dakaj aus. Iliria ging in der 12. Minute 2:1 in Führung, als Mariano Schneeberger ins eigene Tor traf.

Mit seinem Tor in der 25. Minute brachte Shkumbim Qallakaj Iliria mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Die 32. Minute brachte für Niederbipp den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Janis Studer. Iliria baute die Führung in der 38. Minute (Gjems Frrokaj) weiter aus (4:2).

Niederbipp kam in der 51. Minute auf ein Tor heran, als Damir Lulic per Elfmeter zum 3:4 traf. Wiederum Damir Lulic (77. Minute) glich das Spiel für Niederbipp aus. Es war ein Elfmeter.

Gelbe Karten gab es bei Niederbipp für Niroj Poopalasingam (40.), Muhamed Trumic (49.) und Nando Krenger (53.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Iliria, Fisnik Aliti (90.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Niederbipp nach dem zweiten Spiel auf Rang 8 (ein Punkt). Für Niederbipp geht es auf fremdem Terrain gegen FC Leuzigen weiter. Diese Begegnung findet am 4. September statt (17.30 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Nach dem zweiten Spiel steht Iliria mit einem Punkt auf dem neunten Rang. Für Iliria geht es zuhause gegen FC Rüttenen weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 5. September (11.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Niederbipp - FC Iliria 4:4 (2:4) - Niederfeld, Niederbipp – Tore: 3. Muhamed Trumic 1:0. 5. Bleron Dakaj 1:1. 12. Eigentor (Mariano Schneeberger) 1:2.25. Shkumbim Qallakaj 1:3. 32. Janis Studer 2:3. 38. Gjems Frrokaj 2:4. 51. Damir Lulic (Penalty) 3:4.77. Damir Lulic (Penalty) 4:4. – Niederbipp: Benjamin Trösch, Niroj Poopalasingam, Damir Lulic, Muhamed Trumic, Janis Studer, Christian Rössler, Mariano Schneeberger, Nando Krenger, Dominik Ryser, Louis Veya, Reto Senn. – Iliria: Burim Saciri, Mentor Spaqi, Fitim Racipi, Ivo Zizak, Ensar Sulejmani, Shkumbim Qallakaj, Gjems Frrokaj, Ilir Gashi, Besar Dakaj, Bleron Dakaj, Fitim Sadriji. – Verwarnungen: 40. Niroj Poopalasingam, 49. Muhamed Trumic, 53. Nando Krenger, 90. Fisnik Aliti.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Zuchwil - FC Subingen 1:0, FC Rüttenen - FC Gerlafingen 0:2, SC Blustavia - FC Leuzigen 1:0, FC Niederbipp - FC Iliria 4:4, FC Selzach - FC Deitingen 2:0

Tabelle: 1. FC Zuchwil 2 Spiele/6 Punkte (2:0). 2. SC Blustavia 2/6 (5:0), 3. FC Gerlafingen 2/6 (5:1), 4. FC Subingen 2/3 (7:2), 5. FC Leuzigen 2/3 (2:1), 6. FC Rüttenen 2/3 (1:2), 7. FC Selzach 2/3 (3:7), 8. FC Niederbipp 2/1 (5:7), 9. FC Iliria 2/1 (4:6), 10. FC Biberist 1/0 (0:1), 11. FC Bettlach 1/0 (0:4), 12. FC Deitingen 2/0 (0:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.08.2021 05:05 Uhr.