Frauen 3. Liga Niederbipp siegt gegen Dulliken – Siegtreffer durch Tanja Grolimund Niederbipp gewinnt am Samstag zuhause gegen Dulliken 2:1.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 15 Minuten: Chantal Neuhaus eröffnete in der 54. Minute das Skore, als sie für Niederbipp das 1:0 markierte. Durch Penalty kam es in der 62. Minute zum Ausgleich für Dulliken. Tamara Vucenic verwandelte erfolgreich. Tanja Grolimund sorgte in der 69. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Niederbipp. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Niederbipp zu den Besten: Total liess das Team 26 Tore in 17 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.4 Toren pro Spiel (Rang 1).

Mit dem Sieg übernimmt Niederbipp die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 19 Spielen bei 34 Punkten. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Niederbipp hat bisher elfmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Niederbipp spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Blustavia (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 23. Mai (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Dulliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 4. Nach drei Siegen in Serie verliert Dulliken erstmals wieder. Dulliken verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Dulliken in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Fortuna Olten. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (17.30 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: FC Niederbipp b - FC Dulliken 2:1 (0:0) - Niederfeld, Niederbipp – Tore: 54. Chantal Neuhaus 1:0. 62. Tamara Vucenic (Penalty) 1:1.69. Tanja Grolimund 2:1. – Niederbipp: Annina Allemann, Andrea Stucki, Evelyn Ritter, Manuela Dähler, Larissa Borer, Patrizia Lisser, Chantal Neuhaus, Laura Büttler, Nubya Baio, Tanja Grolimund, Nurfa Yorlany Caro Reynoso. – Dulliken: Laura Pelosi, Tabea Kaiser, Chantal Klingenstein, Raphaela Lätt, Mara Hagmann, Jirapha Buache, Yennifer Alvarez, Anouk Bachofner, Lea Kämpf, Alice Mazzoleni, Lenka Machakova. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2022 10:04 Uhr.