3. Liga, Gruppe 2 Niederbipp siegt gegen Bettlach – Ferhat Capan trifft zum Sieg Sieg für Niederbipp: Gegen Bettlach gewinnt das Team am

(chm)

Montag

zuhause 2:1.

Der Siegtreffer für Niederbipp gelang Ferhat Capan in der 65. Minute. In der 6. Minute hatte Louis Veya Niederbipp in Führung gebracht. Der Ausgleich für Bettlach fiel in der 38. Minute durch Fausto Falgetano.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Niederbipp sah Damir Lulic (78.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Nando Krenger (29.), Engin Capan (69.) und Niroj Poopalasingam (75.). Bei Bettlach sah Nicolas Schmid (78.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Manuel Ketels (4.) und Eric Kohler (43.).

Keine Änderung in der Tabelle für Niederbipp: 26 Punkte bedeuten Rang 5. Niederbipp hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Niederbipp spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Biberist (Rang 12). Das Spiel findet am Samstag (14. Mai) statt (18.15 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Mit der Niederlage rückt Bettlach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 16 Punkten neu Platz 11. Bettlach hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Bettlach geht es zuhause gegen FC Rüttenen (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (12. Mai) (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Niederbipp - FC Bettlach 2:1 (1:1) - Niederfeld, Niederbipp – Tore: 6. Louis Veya 1:0. 38. Fausto Falgetano 1:1. 65. Ferhat Capan 2:1. – Niederbipp: Benjamin Trösch, Laurin Zimmerli, Nando Krenger, Damir Lulic, Cedric Mägli, Muhamed Trumic, Misin Shala, Niroj Poopalasingam, Louis Veya, Dominik Ryser, Ferhat Capan. – Bettlach: Tim Walker, Manuel Ketels, Mehmet Dönmez, Matthias Messerli, Nicolas Schmid, Fausto Falgetano, Michael Tschanz, Marco Fabbro, Eric Kohler, Kevin Sriwong, Fabian Frick. – Verwarnungen: 4. Manuel Ketels, 29. Nando Krenger, 43. Eric Kohler, 69. Engin Capan, 75. Niroj Poopalasingam – Ausschlüsse: 78. Damir Lulic, 78. Nicolas Schmid.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.05.2022 23:27 Uhr.