4. Liga, Gruppe 3 Niederbipp sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Alpha Im Spiel zwischen Niederbipp und Alpha hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Alpha war zweimal in Führung. Niederbipp lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Niederbipp in der 93. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

Zuletzt ging Alpha in der 76. Minute durch Besart Biljali 3:2 in Führung. Der Ausgleich für Niederbipp zum 3:3 fiel spät durch Sven Kessler. Er war in der 93. Minute erfolgreich.Es war ein Elfmeter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Niederbipp, nämlich für Egzon Shala (82.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Alpha, Kjartan Teerlynck (39.) kassierte sie.

Keine Änderung in der Tabelle für Niederbipp: Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Niederbipp hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Niederbipp tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Däniken-Gretzenbach an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Bühlhalle, Däniken).

Für Alpha hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 2. Alpha hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Alpha auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Olten. Die Partie findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Niederbipp - SV Alpha 3:3 (1:1) - Niederfeld, Niederbipp – Tore: 39. Mariano Schneeberger 1:0. 44. Ilber Nuhiji 1:1. 49. Ilber Nuhiji (Penalty) 1:2.72. Egzon Shala 2:2. 76. Besart Biljali 2:3. 93. Sven Kessler (Penalty) 3:3. – Niederbipp: Timon Kurth, Dario Brunner, Sven Kessler, Thomas Rössler, Raphael Rössler, Robin Brunner, Nicola Cordari, Egzon Shala, Ivan Blatancic, Janis Studer, Mariano Schneeberger. – Alpha: Tobias Ackermann, Ilber Nuhiji, Melvin Zurfluh, Natthawut Ngokpho, Timon Tschanz, Kjartan Teerlynck, Lukas Bucher, Kevin Reinold, Gabriele Cappello, Damian Zurfluh, Arton Halimi. – Verwarnungen: 39. Kjartan Teerlynck, 82. Egzon Shala.

