Frauen 3. Liga Niederbipp mit Sieg gegen Dulliken – Elita Mazrek trifft zum Sieg Niederbipp gewinnt am Samstag zuhause gegen Dulliken 1:0.

(chm)

Das einzige Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Das 1:0 erzielte Elita Mazrek in der 2. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Niederbipp zu den Besten: Total liess das Team 6 Tore in drei Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.5 Toren pro Spiel (Rang 3).

Niederbipp verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Niederbipp hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Niederbipp trifft im nächsten Spiel auswärts auf SC Blustavia (Platz 7). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 25. September statt (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Dulliken liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 8. Das Team hat drei Punkte. Dulliken hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Dulliken tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Fortuna Olten an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 26. September statt (12.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: FC Niederbipp b - FC Dulliken 1:0 (1:0) - Brühl, Mümliswil – Tor: 2. Elita Mazrek 1:0. – Niederbipp: Annina Allemann, Larissa Borer, Evelyn Schoch Ritter, Fabiene Margerite Kiala, Elena Volken, Patrizia Lisser, Manuela Dähler, Caroline Bürgi, Sara Diemand, Laura Büttler, Elita Mazrek. – Dulliken: Laura Pelosi, Tabea Kaiser, Raphaela Lätt, Valeria Schuler, Lara Steg, Lea Pfluger, Jirapha Buache, Jessica Koch, Lea Kämpf, Tamara Vucenic, Tamara Mele. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Klus-Balsthal - FC Grenchen 15 1:2, FC Fortuna Olten - Gäu Selection 4:6, FC Niederbipp b - FC Dulliken 1:0

Tabelle: 1. Gäu Selection 4 Spiele/9 Punkte (18:11). 2. FC Attiswil 3/6 (9:3), 3. FC Fortuna Olten 4/6 (13:12), 4. FC Klus-Balsthal 4/6 (5:4), 5. FC Grenchen 15 4/6 (7:12), 6. FC Niederbipp b 4/6 (4:6), 7. SC Blustavia 3/3 (6:9), 8. FC Dulliken 4/3 (3:8).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 16:30 Uhr.