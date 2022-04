3. Liga, Gruppe 2 Niederbipp mit drei Punkten auswärts gegen Rüttenen – Siegtreffer in 81. Minute Niederbipp behielt im Spiel gegen Rüttenen am Mittwoch auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Niederbipp gelang Fabian Messerli in der 81. Minute. In der 45. Minute hatte Ferhat Capan Niederbipp in Führung gebracht. Der Ausgleich für Rüttenen fiel in der 75. Minute durch Fabrizio Bur.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Niederbipp für Louis Veya (68.) und Fabian Messerli (83.). Die einzige gelbe Karte bei Rüttenen erhielt: Sven Hürzeler (66.)

Niederbipp machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 5. Niederbipp hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Niederbipp tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Zuchwil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Montag (2. Mai) (20.15 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Nach der Niederlage büsst Rüttenen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 18 Punkten auf Rang 6. Für Rüttenen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Rüttenen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Selzach (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (30. April) (19.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: FC Rüttenen - FC Niederbipp 1:2 (0:1) - Galmis, Rüttenen – Tore: 45. Ferhat Capan 0:1. 75. Fabrizio Bur 1:1. 81. Fabian Messerli 1:2. – Rüttenen: Jan Lüthy, Sven Fluri, Moritz Felber, Jeremias Emch, Fabrizio Bur, Nico Gunzinger, David Emch, Sven Hürzeler, Sebastian Meister, Yannis Gschwind, Kevin Guggisberg. – Niederbipp: Benjamin Trösch, Laurin Zimmerli, Nando Krenger, Damir Lulic, Cedric Mägli, Misin Shala, Christian Rössler, Niroj Poopalasingam, Louis Veya, Dominik Ryser, Ferhat Capan. – Verwarnungen: 66. Sven Hürzeler, 68. Louis Veya, 83. Fabian Messerli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.04.2022 23:22 Uhr.