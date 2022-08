3. Liga, Gruppe 2 Niederbipp mit drei Punkten auswärts gegen Fortuna Olten zum Auftakt Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Niederbipp auswärts gegen Fortuna Olten 2:0.

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Drago Gavran erzielte in der 21. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Niederbipp. In der 35. Minute erhöhte Ferhat Capan auf 2:0 für Niederbipp.

Bei Fortuna Olten gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Jose Garcia Dos Santos (50.) und Oguzhan Tonus (78.). Gelbe Karten sahen zudem Dardan Susuri (10.) und Oguzhan Tonus (47.). Die einzige gelbe Karte bei Niederbipp erhielt: Engin Capan (52.)

Nach dem ersten Spiel steht Niederbipp auf dem zweiten Rang. Im nächsten Spiel trifft Niederbipp in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Zuchwil. Die Partie findet am 1. September statt (20.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Nach dem ersten Spiel steht Fortuna Olten auf dem zwölften Rang. Fortuna Olten spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Oensingen (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (17.30 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Telegramm: FC Fortuna Olten - FC Niederbipp 0:2 (0:2) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 21. Drago Gavran 0:1. 35. Ferhat Capan 0:2. – Fortuna Olten: Fatlum Huruglica, Ikram Abduramani, Valerio Curatolo, Arxhend Halimi, Dardan Susuri, Flamur Elshani, Yllzon Elshani, Alan Sabotic, Jose Garcia Dos Santos, Oguzhan Tonus, Gianluca Marino. – Niederbipp: Benjamin Trösch, Lukas Hügi, Dominik Ryser, Niroj Poopalasingam, Cedric Mägli, Ferhat Capan, Drago Gavran, Sven Kessler, Misin Shala, Laurin Zimmerli, Jan Egger. – Verwarnungen: 10. Dardan Susuri, 47. Oguzhan Tonus, 52. Engin Capan – Ausschlüsse: 50. Jose Garcia Dos Santos, 78. Oguzhan Tonus.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 07:51 Uhr.