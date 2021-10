3. Liga, Gruppe 2 Niederbipp gewinnt deutlich gegen Bettlach Niederbipp gewinnt am Samstag auswärts gegen Bettlach 4:0.

(chm)

Das Tor von Dominik Ryser in der 11. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Niederbipp. Lukas Hügi erhöhte in der 23. Minute zur 2:0-Führung für Niederbipp. Muhamed Trumic baute in der 40. Minute die Führung für Niederbipp weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Damir Lulic, der in der 62. Minute die Führung für Niederbipp auf 4:0 ausbaute.

Bei Niederbipp erhielten Dario Brunner (37.), Nando Krenger (41.) und Mariano Schneeberger (87.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Bettlach für Manuel Ketels (83.) und Nicolas Schmid (87.).

Niederbipp machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 6. Niederbipp hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Niederbipp spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Biberist (Rang 12). Die Partie findet am 10. Oktober statt (13.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Mit der Niederlage rückt Bettlach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 8. Bettlach hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Bettlach geht es auswärts gegen FC Rüttenen (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 10. Oktober statt (14.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

Telegramm: FC Bettlach - FC Niederbipp 0:4 (0:3) - Neufeld, Bettlach – Tore: 11. Dominik Ryser 0:1. 23. Lukas Hügi 0:2. 40. Muhamed Trumic 0:3. 62. Damir Lulic 0:4. – Bettlach: Nicolas Schmid, Gnako Laurent Dakouri, Manuel Ketels, Marco Fabbro, Mehmet Dönmez, Kevin Sriwong, Mauro von Arx, Oguz Dönmez, Kevin Zingg, Eric Kohler, Pascal Maritz. – Niederbipp: Benjamin Trösch, Lukas Hügi, Dario Brunner, Nicolas Born, Muhamed Trumic, Dominik Ryser, Niroj Poopalasingam, Sven Kessler, Cedric Mägli, Nando Krenger, Jan Egger. – Verwarnungen: 37. Dario Brunner, 41. Nando Krenger, 83. Manuel Ketels, 87. Nicolas Schmid, 87. Mariano Schneeberger.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: SC Blustavia - FC Selzach 5:1, FC Bettlach - FC Niederbipp 0:4, FC Deitingen - FC Gerlafingen 1:1, FC Zuchwil - FC Rüttenen 6:0, FC Subingen - FC Iliria 1:0, FC Biberist - FC Leuzigen 3:0

Tabelle: 1. FC Zuchwil 8 Spiele/22 Punkte (22:7). 2. SC Blustavia 8/21 (23:4), 3. FC Subingen 8/19 (20:5), 4. FC Gerlafingen 8/16 (21:10), 5. FC Rüttenen 8/11 (13:17), 6. FC Niederbipp 8/9 (19:19), 7. FC Leuzigen 8/8 (13:20), 8. FC Bettlach 8/7 (6:17), 9. FC Deitingen 8/6 (5:11), 10. FC Selzach 8/6 (15:29), 11. FC Iliria 8/5 (15:20), 12. FC Biberist 8/4 (5:18).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 04:31 Uhr.

