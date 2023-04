3. Liga, Gruppe 2 Niederbipp bezwingt Subingen – Später Siegtreffer durch Damir Lulic Sieg für Niederbipp: Gegen Subingen gewinnt das Team am Donnerstag zuhause 2:1.

Der Siegtreffer für Niederbipp gelang Damir Lulic in der 85. Minute. In der 37. Minute hatte Joao Carlos Pereira Alves Niederbipp in Führung gebracht. Der Ausgleich für Subingen fiel in der 64. Minute durch Michael Balmer.

Gelbe Karten gab es bei Subingen für Patrick Roth (42.), Joshua Widmer (59.) und Damian Widmer (74.). Bei Niederbipp erhielten Misin Shala (63.) und Louis Veya (92.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Niederbipp den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 38 Tore in 15 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.5 Toren pro Spiel.

Niederbipp bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 6. Niederbipp hat bisher achtmal gewonnen und siebenmal verloren.

Niederbipp spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Welschenrohr (Platz 10). Das Spiel findet am 16. April statt (14.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Für Subingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 7. Subingen hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Subingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Oensingen (Platz 9). Diese Begegnung findet am 16. April statt (13.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Niederbipp - FC Subingen 2:1 (1:0) - Niederfeld, Niederbipp – Tore: 37. Joao Carlos Pereira Alves (Penalty) 1:0.64. Michael Balmer (Penalty) 1:1.85. Damir Lulic 2:1. – Niederbipp: Bryan Pellegrinelli, Tiago André Novo Ferreira, Cedric Mägli, Damir Lulic, Dominik Ryser, Misin Shala, Ferhat Capan, Niroj Poopalasingam, Louis Veya, Joao Carlos Pereira Alves, Lukas Hügi. – Subingen: Thomas Witmer, Silvan Valenti, Benedikt Nützi, Lukas Misteli, Marco Zimmermann, Yanick Kofmehl, Damian Widmer, Patrick Roth, Jeremy Lukas, Michael Balmer, Joshua Widmer. – Verwarnungen: 42. Patrick Roth, 59. Joshua Widmer, 63. Misin Shala, 74. Damian Widmer, 92. Louis Veya.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.04.2023 16:52 Uhr.