4. Liga, Gruppe 3 Niederbipp bezwingt Olten Niederbipp gewinnt am Sonntag zuhause gegen Olten 3:1.

(chm)

Olten ging zunächst in der 21. Minute in Führung, als David Daka zum 1:0 traf. Nur drei Minuten später schaffte Ferhat Capan aber den Ausgleich für Niederbipp. Mariano Schneeberger erzielte in der 72. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Niederbipp. In der 91. Minute schoss Egzon Shala Niederbipp mittels Elfmeter zur 3:1-Führung.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Niederbipp erhielt: Mariano Schneeberger (68.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Olten, Robin Witschi (82.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Olten ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.4 (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Niederbipp: Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 9. Niederbipp hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Niederbipp spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen US Oltenese (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (18.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Für Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 10. Für Olten war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Uskana Olten kriegt es Olten als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 14. Mai statt (16.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Niederbipp - FC Olten 3:1 (1:1) - Niederfeld, Niederbipp – Tore: 21. David Daka 0:1. 24. Ferhat Capan 1:1. 72. Mariano Schneeberger 2:1. 91. Egzon Shala (Penalty) 3:1. – Niederbipp: Philipp Bösiger, Dario Brunner, Mariano Schneeberger, Fabian Messerli, Raphael Rössler, Florian Latifi, Egzon Shala, Nicola Cordari, Robin Brunner, Ferhat Capan, Christian Rössler. – Olten: Dominik Santesso, Albin Blatter, Peyman Amani, Yilmaz Gültekin, Patrick Schweizer, Xaver Meyer, David Daka, Micha Steiner, Maik Stephan Firus, Luca Stefanutti, Tatenda Brian Madziba. – Verwarnungen: 68. Mariano Schneeberger, 82. Robin Witschi.

