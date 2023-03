3. Liga, Gruppe 2 Niederbipp bezwingt auswärts Oensingen – Ferhat Capan als Matchwinner Niederbipp behielt im Spiel gegen Oensingen am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

Niederbipp ging zweimal in Führung, Oensingen holte zweimal auf. Mit dem dritten Führungstreffer sicherte sich dann aber Niederbipp den 3:2-Sieg.

Doch von vorne: Das Skore eröffnete Ferhat Capan in der 35. Minute. Er traf für Niederbipp zum 1:0. Zum Ausgleich für Oensingen traf Emir Avdulovic in der 37. Minute. Lukas Hügi traf in der 39. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Niederbipp.

Oensingen glich in der 61. Minute durch Simon Saner aus. In der 74. Minute schoss Ferhat Capan Niederbipp in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Niederbipp, Benjamin Trösch (61.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Oensingen erhielt: Simon Kubica (65.)

Die Offensive von Niederbipp hat bislang häufig überzeugt: In 14 Spielen hat sie total 36 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.6 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Oensingen ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Niederbipp. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 6. Niederbipp hat bisher siebenmal gewonnen und siebenmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Niederbipp daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Subingen (Platz 7) zu tun. Diese Begegnung findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Für Oensingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 9. Oensingen hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Oensingen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Zuchwil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am Dienstag (28. März) statt (20.00 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Telegramm: FC Oensingen - FC Niederbipp 2:3 (1:2) - Bechburg, Oensingen – Tore: 35. Ferhat Capan 0:1. 37. Emir Avdulovic 1:1. 39. Lukas Hügi 1:2. 61. Simon Saner 2:2. 74. Ferhat Capan 2:3. – Oensingen: Dzenan Isovic, Emrah Memisevic, Nicola Zbären, Artan Berisha, Albin Rexhepi, Ahmet Mumdzic, Simon Saner, Emir Avdulovic, Stefan Ostroglav, Mambo Baudryck Kiala Mingiedi, Elvedin Bogucanin. – Niederbipp: Benjamin Trösch, Tiago André Novo Ferreira, Florian Latifi, Damir Lulic, Cedric Mägli, Christian Rössler, Misin Shala, Lukas Hügi, Niroj Poopalasingam, Joao Carlos Pereira Alves, Ferhat Capan. – Verwarnungen: 61. Benjamin Trösch, 65. Simon Kubica.

