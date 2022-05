Frauen 2. Liga New Stars Basel 1934 setzt Siegesserie auch gegen Allschwil fort New Stars Basel 1934 setzt seine Siegesserie auch gegen Allschwil fort. Das 5:3 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Allschwil erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Nina Meyer ging das Team in der 4. Minute in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 14. Minute, als Alina Leuthardt für New Stars Basel 1934 traf.

Danach drehte New Stars Basel 1934 auf. Das Team schoss ab der 18. Minute noch vier weitere Tore, während Allschwil noch zwei Treffer gelangen (zum 2:4 (65. Minute) und 3:5 (76. Minute)). Der Endstand lautete 5:3.

Die Torschützinnen für New Stars Basel 1934 waren: Vera Gysin, Melina Metzger, Laura Di Bella, Celina Ponte und Alina Leuthardt. Die Torschützinnen für Allschwil waren: Nina Meyer, Nicole Nyfeler und Michèle Fluri.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von New Stars Basel 1934 hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 6.7 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Allschwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 53 Gegentore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match (Rang 9).

New Stars Basel 1934 verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 15 Spielen bei 42 Punkten. Für New Stars Basel 1934 ist es der vierte Sieg in Serie.

New Stars Basel 1934 spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Attiswil (Rang 7). Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (19.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 9. Allschwil hat bisher fünfmal gewonnen und elfmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Allschwil in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Schwarz-Weiss. Das Spiel findet am 14. Mai statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC New Stars Basel 1934 - FC Allschwil 5:3 (4:1) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 4. Nina Meyer 0:1. 14. Alina Leuthardt 1:1. 18. Melina Metzger 2:1. 36. Vera Gysin 3:1. 39. Laura Di Bella 4:1. 65. Nicole Nyfeler 4:2. 66. Celina Ponte 5:2. 76. Michèle Fluri 5:3. – New Stars Basel 1934: Aurora Rigo, Ana Mentlik, Michelle Roth, Leonita Lenjani, Rosalia Harbrecht, Oliwia Bajorek, Liana Egloff, Vera Gysin, Alina Leuthardt, Melina Metzger, Laura Di Bella. – Allschwil: Lisa Schär, Selina Del Sol Aballi, Janine Roth, Laura Scandaglia, Neela Niederer, Lara Bensegger, Tanita Mathys, Nicole Nyfeler, Nina Meyer, Leonie Furrer, Michèle Fluri. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

