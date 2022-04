Frauen 2. Liga New Stars Basel 1934 lässt sich von Solothurn Frauen kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 10) ist New Stars Basel 1934 am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Solothurn Frauen gerecht geworden und hat zuhause 3:0 gewonnen.

(chm)

Vera Gysin schoss New Stars Basel 1934 in der 10. Minute zur 1:0-Führung. In der 28. Minute baute Michelle Probst den Vorsprung für New Stars Basel 1934 auf zwei Tore aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Laura Di Bella, die in der 82. Minute die Führung für New Stars Basel 1934 auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass New Stars Basel 1934 viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen zwölf Spielen hat New Stars Basel 1934 durchschnittlich 6.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Solothurn Frauen kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 60 Gegentore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.3 Toren pro Match (Rang 11).

New Stars Basel 1934 rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 33 Punkten auf Rang 2. New Stars Basel 1934 hat bisher elfmal gewonnen und einmal verloren.

New Stars Basel 1934 spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Villmergen 1 (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (20.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Für Solothurn Frauen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Solothurn Frauen hat bisher zweimal gewonnen und zwölfmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Solothurn Frauen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Schwarz-Weiss. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Mai (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC New Stars Basel 1934 - FC Solothurn Frauen 3:0 (2:0) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 10. Vera Gysin 1:0. 28. Michelle Probst 2:0. 82. Laura Di Bella 3:0. – New Stars Basel 1934: Lena Vonarburg, Rosalia Harbrecht, Seline Röthlisberger, Leonita Lenjani, Loane Noémie Christelle Filisetti, Annina Bard, Liana Egloff, Vera Gysin, Alina Leuthardt, Michelle Probst, Laura Di Bella. – Solothurn Frauen: Dana Scherrer, Lumnije Kadriu, Leonie Alder, Miriam Stampfli, Anja Bachmann, Natalya Baird-Watson, Valeriana Sadriu, Luana Sortino, Janina Kaiser, Joelle Schläfli, Nadia Nyffeler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 17:01 Uhr.