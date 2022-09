Frauen 2. Liga Nadine Scheidegger rettet Attiswil einen Punkt gegen Baden 1897 Im Spiel zwischen Attiswil und Baden 1897 hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 5:5.

(chm)

Bis zur 52. Minute ging Baden 1897 deutlich in Führung, nämlich 4:0. Die Treffer erzielte(.) sabrina Kantuzer (8.), Natalie Spuler (29., 52.) und Sheryl Hochuli (51.). Für Attiswil erfolgreich war bis dahin .

Lea Haldemann verkürzte in der 54. Minute den Rückstand von Attiswil auf 1:4. Den Rückstand für Attiswil verkleinerte die gleiche Lea Haldemann nur sechs Minuten später auf 2:4.

In der 67. Minute verwandelte Nadine Scheidegger erfolgreich einen Elfmeter und brachte Attiswil so auf 3:4 heran. Nadine Scheidegger traf nur vier Minuten später erneut für Attiswil: Das Spiel war nun ausgeglichen. In der 72. Minute gelang Noemi Merz der Führungstreffer zum 5:4 für Baden 1897. Für den späten Ausgleich für Attiswil sorgte Nadine Scheidegger, die in der 83. Minute das Tor zum 5:5 erzielte. Für sie war es das dritte Tor des Spiels.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sheryl Hochuli von Baden 1897 erhielt in der 84. Minute die gelbe Karte.

Attiswil hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 4.4 Mal pro Partie.

Keine Änderung in der Tabelle für Attiswil: zehn Punkte bedeuten Rang 8. Attiswil hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Attiswil auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Therwil (Platz 9) zu tun. Die Partie findet am 2. Oktober statt (16.00 Uhr, Känelboden, Therwil).

Nach dem Unentschieden büsst Baden 1897 in der Tabelle ein und liegt neu mit zwei Punkten auf Rang 12. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Baden 1897 hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Baden 1897 in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Allschwil. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (14.30 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Attiswil - Baden-Wettingen 5:5 (0:2) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 8. Sabrina Kantuzer 0:1. 29. Natalie Spuler 0:2. 51. Sheryl Hochuli (Penalty) 0:3.52. Natalie Spuler 0:4. 54. Lea Haldemann 1:4. 60. Lea Haldemann 2:4. 67. Nadine Scheidegger (Penalty) 3:4.71. Nadine Scheidegger 4:4. 72. Noemi Merz 4:5. 83. Nadine Scheidegger 5:5. – Attiswil: Amelie Chanton, Mélanie Wyss, Saskia Scheidegger, Sarah Biedermann, Fabiana Martinelli, Fabienne Adam, Lea Haldemann, Celine Lemp, Nour Abdelsater, Nadine Scheidegger, Edlira Fejzuli. – Baden 1897: Zara Aschwanden, Chiara Krebs, Dominique Maron, Sabrina Schmid, Angelica Corbat, Sabrina Kantuzer, Natalie Spuler, Sheryl Hochuli, Nadja Häfeli, Diana Vincenzi, Noemi Merz. – Verwarnungen: 84. Sheryl Hochuli.

