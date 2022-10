Frauen 2. Liga Mutschellen verliert gegen Seriensieger Schwarz-Weiss Schwarz-Weiss setzt seine Siegesserie auch gegen Mutschellen fort. Das 6:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

(chm)

Drei seiner Tore schoss Schwarz-Weiss in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Mutschellen war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 41. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Die Torschützinnen für Schwarz-Weiss waren: Veronica Conte Garcia (2 Treffer), Giulia Bottacin (2 Treffer) und Egzona Salihi (2 Treffer). Einzige Torschützin für Mutschellen war: Sheryl Loosli (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sinja Bonito von Mutschellen erhielt in der 78. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.4 hat die Abwehr von Schwarz-Weiss ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 44 erzielten Toren Rang 4.

Die Abwehr von Mutschellen kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.9 Tore pro Partie (Rang 7).

Schwarz-Weiss bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 30 Punkten auf Rang 2. Schwarz-Weiss hat bisher zehnmal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes tritt Schwarz-Weiss in einem Auswärtsspiel gegen das erstplatzierte Team FC Concordia Basel zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 30. Oktober statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Mit der Niederlage rückt Mutschellen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 19 Punkten neu Platz 6. Für Mutschellen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mutschellen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen Baden-Wettingen (Platz 11). Das Spiel findet am 29. Oktober statt (20.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss - FC Mutschellen 6:1 (3:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 6. Egzona Salihi 1:0. 35. Giulia Bottacin 2:0. 41. Sheryl Loosli (Penalty) 2:1.44. Giulia Bottacin 3:1. 74. Veronica Conte Garcia 4:1. 79. Veronica Conte Garcia 5:1. 89. Egzona Salihi 6:1. – Schwarz-Weiss: Anastasiia Vasylyshyn, Anne Albrecht, Malena Skeneraj, Siri Leemann, Yukino Gütlin, Michelle Albrecht, Aline Lampart, Giulia Bottacin, Varenka Strobel, Veronica Conte Garcia, Egzona Salihi. – Mutschellen: Dominique Hunziker, Samira Bertsch, Sinja Bonito, Carol Rösli, Livia Wild, Nina Raimann, Sheryl Loosli, Sarah Schwarz, Michelle Haller, Alisha Eberhart, Urata Iseni. – Verwarnungen: 78. Sinja Bonito.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

