Frauen 2. Liga Mutschellen bezwingt Solothurn Frauen – Später Siegtreffer durch Sheryl Loosli Mutschellen behielt im Spiel gegen Solothurn Frauen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

(chm)

Mutschellen ging bis in Minute 63 mit drei Toren in Vorsprung. Es trafen: Sarah Schwarz (21.), Layla Hussein (45.) und Janina Kaiser (63.). Solothurn Frauen kam noch auf ein Tor heran. Torschützinnen waren: Nadia Nyffeler (85.) und Sheryl Loosli (89.).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Mutschellen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.2 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die sechstbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Solothurn Frauen so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.4 (Rang 5).

Mutschellen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 6. Mutschellen hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Mutschellen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Entfelden 1 (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (18.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Nach der Niederlage büsst Solothurn Frauen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 5. Nach drei Siegen in Serie verliert Solothurn Frauen erstmals wieder.

Solothurn Frauen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Concordia Basel an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 25. September statt (10.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Telegramm: FC Mutschellen - FC Solothurn Frauen 3:2 (2:0) - Burkertsmatt, Widen – Tore: 21. Sarah Schwarz 1:0. 45. Layla Hussein 2:0. 63. Janina Kaiser 2:0. 85. Nadia Nyffeler 2:0. 89. Sheryl Loosli (Penalty) 3:0. – Mutschellen: Dominique Hunziker, Nadja Herzog, Anja Bosshard, Sinja Bonito, Melani Herzog, Michelle Haller, Carol Rösli, Sheryl Loosli, Janine Brunner, Sarah Schwarz, Samira Bertsch. – Solothurn Frauen: Dana Scherrer, Stephanie Glanzmann, Lumnije Kadriu, Miriam Stampfli, Anja Gust, Valeriana Sadriu, Aline Vifian, Noelle Andres, Aliya Arrigoni, Gina Bellabarba, Nadia Nyffeler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

