Frauen 2. Liga Mutschellen bezwingt Reinach Mutschellen behielt im Spiel gegen Reinach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Urata Iseni eröffnete in der 26. Minute das Skore, als sie für Mutschellen das 1:0 markierte. Mutschellen baute in der 51. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Urata Iseni. In der 57. Minute gelang Reinach (Livia Simona Vollgraff) der Anschlusstreffer (1:2). In der 60. Minute sorgte Nina Raimann für den Schlusspunkt: sie traf zum 3:1 für Mutschellen.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Reinach ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Defensive 100 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Keine Änderung in der Tabelle für Mutschellen: Mit 29 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Mutschellen hat bisher neunmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Mutschellen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Concordia Basel. Diese Begegnung findet am 24. Mai statt (20.15 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 12. Reinach hat bisher zweimal gewonnen und 18mal verloren.

Reinach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Concordia Basel an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (14.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Mutschellen - FC Reinach 3:1 (1:0) - Burkertsmatt, Widen – Tore: 26. Urata Iseni 1:0. 51. Urata Iseni 2:0. 57. Livia Simona Vollgraff 2:1. 60. Nina Raimann 3:1. – Mutschellen: Dominique Hunziker, Jacqueline Scherrer, Nadja Herzog, Melani Herzog, Samira Bertsch, Nina Raimann, Alisha Eberhart, Urata Iseni, Jael Sauter, Layla Hussein, Fabienne Borlat. – Reinach: Vanessa Trüssel, Anna Gerecke, Alexandra Meyer, Larissa Wasmer, Samira Sahli, Cristina Bumbacher, Livia Simona Vollgraff, Vera Baltisberger, Lidia Limardi, Sophie Mc Carvil, Selina Gysin. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

