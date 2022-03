2. Liga Mümliswil verliert gegen Seriensieger Härkingen Härkingen setzt seine Siegesserie auch gegen Mümliswil fort. Das 2:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 17 Minuten: Das erste Tor der Partie fiel für Härkingen: Yanick Oumaray brachte seine Mannschaft in der 44. Minute 1:0 in Führung. Kilian Näf sorgte in der 59. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Härkingen. Mümliswil kam in der 61. Minute noch auf 1:2 heran, als Adrian Kamber traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Gelbe Karten gab es bei Härkingen für Joël Rietschin (6.), Sandro Gasser (88.) und Silvan Gasser (88.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Mümliswil, Fabrice Ambühl (5.) kassierte sie.

Härkingen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 29 Tore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.4 Toren pro Match.

Härkingen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 5. Für Härkingen ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Härkingen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Olten. Die Partie findet am 27. März statt (14.30 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Mit der Niederlage rückt Mümliswil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 14 Punkten neu Platz 8. Mümliswil hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt. Mümliswil verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Mümliswil in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Iliria. Die Partie findet am 27. März statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Mümliswil - FC Härkingen 1:2 (0:1) - Brühl, Mümliswil – Tore: 44. Yanick Oumaray 0:1. 59. Kilian Näf 0:2. 61. Adrian Kamber 1:2. – Mümliswil: Björn Fluri, Adrian Kamber, Rafael Disler, Nicola Ackermann, Robin Disler, Fabrice Ambühl, Dominik Ackermann, Silvan Nussbaumer, Janik Disler, Mario Simic, Florian Arnold. – Härkingen: Daniel Lisser, Lino Schmidt, Kilian Näf, Mario Stecher, Tobias Heutschi, Tim Büttiker, Jan Marti, Loris Micelli, Chris Rauber, Joël Rietschin, Yanick Oumaray. – Verwarnungen: 5. Fabrice Ambühl, 6. Joël Rietschin, 88. Sandro Gasser, 88. Silvan Gasser.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Mümliswil - FC Härkingen 1:2, FC Subingen - FC Biberist 3:0

Tabelle: 1. FC Iliria 12 Spiele/25 Punkte (32:9). 2. FC Olten 12/25 (28:15), 3. FC Biberist 12/20 (25:20), 4. FC Lommiswil 12/20 (23:17), 5. FC Härkingen 12/19 (29:20), 6. FC Trimbach 12/17 (21:29), 7. FC Subingen 12/16 (20:22), 8. FC Mümliswil 12/14 (12:19), 9. FC Bellach 12/14 (24:32), 10. FC Klus-Balsthal 12/12 (17:30), 11. SC Fulenbach 12/10 (20:27), 12. GS Italgrenchen 12/5 (15:26).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.03.2022 10:03 Uhr.