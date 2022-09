2. Liga Mümliswil und Trimbach spielen unentschieden Acht Tore sind zwischen Mümliswil und Trimbach gefallen. Einen Sieger gab es beim 4:4 jedoch nicht.

(chm)

Trimbach ging durch Tore von Daniel Bärtschi (3.), Tobias Flury (10.) und Enis Ademovic (12., 30.) bis in die 30. Minute 4:0 in Führung. Dies sollten aber alle Tore bleiben für Trimbach.

Doch dann begann die Aufholjagd von Mümliswil. Simon Büttler verkürzte in der 32. Minute den Rückstand von Mümliswil auf 1:4. In der 64. Minute verkleinerte Adrian Kamber den Rückstand von Mümliswil auf 2:4.

Der Anschlusstreffer für Mümliswil zum 3:4 kam in der 69. Minute. Verantwortlich dafür war Simon Büttler. Lediglich sieben Minuten nach dem 3:4 traf Simon Büttler in der 76. Minute für Mümliswil zum 4:4-Ausgleich. Er traf damit bereits zum dritten Mal in der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Trimbach kassierte fünf gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Mümliswil, Elia Bader (92.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Mümliswil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2 Tore pro Partie.

In der Tabelle verliert Mümliswil Plätze und zwar von Rang 8 auf 9. Das Team hat vier Punkte. Mümliswil hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Mümliswil wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Wangen b.O., also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 10. September statt (17.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Das Unentschieden bringt Trimbach in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit drei Punkten auf Rang 11. Trimbach hat bisher noch nie gewonnen. Dreimal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Trimbach in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Olten (Platz 10) zu tun. Das Spiel findet am 10. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: FC Mümliswil - FC Trimbach 4:4 (1:4) - Brühl, Mümliswil – Tore: 3. Daniel Bärtschi 0:1. 10. Tobias Flury 0:2. 12. Enis Ademovic 0:3. 30. Enis Ademovic 0:4. 32. Simon Büttler 1:4. 64. Adrian Kamber 2:4. 69. Simon Büttler 3:4. 76. Simon Büttler 4:4. – Mümliswil: Björn Fluri, Marco Fluri, Janik Disler, Rafael Disler, Cédric Gisler, Simon Büttler, Adrian Kamber, Roger Wyser, Florian Arnold, Elia Bader, Fabrice Ambühl. – Trimbach: Jonas Flury, Eldin Jusic, Thomas Schenker, Lucien Baumgartner, Martin Castro, Daniel Bärtschi, Sven Pally, Manuel Thut, Enis Ademovic, Edin Ademovic, Tobias Flury. – Verwarnungen: 68. Jonas Flury, 79. Rinor Slishani, 89. Joel Mangold, 91. Sven Pally, 92. Elia Bader, 92. Ivan Suarez Vigo.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2022 05:22 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.