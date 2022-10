4. Liga, Gruppe 2 Mümliswil sorgt bei Haltener SV für Überraschung – Später Siegtreffer Haltener SV lag gegen Mümliswil deutlich vorne, nämlich 3:1 (19. Minute) - und verlor dennoch. Mümliswil feiert einen 5:4-Heimsieg.

In der 19. Minute erhöhte Haltener SV seine Führung auf 3:1. Doch ab der 38. Minute setzte Mümliswil zur Wende an, als Ryan Disler zum 2:3 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Ryan Disler (38., 80.), Christian Bader (72.) und Roger Wehrli (88.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Haltener SV sah Simon Sterki (58.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Mümliswil, Damian Ackermann (74.) kassierte sie.

Dass Mümliswil gleich fünf Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen sechs Spielen 1.7 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Mümliswil die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Haltener SV nicht so viele Tore wie gegen Mümliswil. Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 2).

Mit dem Sieg rückt Mümliswil um einen Platz nach vorne. Sieben Punkte bedeuten Rang 10. Mümliswil hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mümliswil trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Wiedlisbach (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (19.00 Uhr, Gerzmatt, Wiedlisbach).

Für Haltener SV hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 2. Haltener SV hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Haltener SV daheim gegen das drittplatzierte Team Türkischer SC Solothurn b zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (19.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Telegramm: FC Mümliswil - Haltener SV 5:4 (2:3) - Brühl, Mümliswil – Tore: 8. Kevin Wälchli 0:1. 14. Ryan Disler 1:1. 17. Simon Jost 1:2. 19. Kevin Wälchli 1:3. 38. Ryan Disler (Penalty) 2:3.72. Christian Bader 3:3. 80. Ryan Disler (Penalty) 4:3.86. Noel Hug 4:4. 88. Roger Wehrli 5:4. – Mümliswil: Matteo Ciurlia, Mirco Allemann, Damian Ackermann, Patrick Wehrli, Roger Wehrli, Tobias Glatzfelder, Nils Allemann, Bozo Krizanovic, Sebastian Gisler, Christian Bader, Ryan Disler. – Haltener SV: Jannik Ochsenbein, Patrick Eyer, Michael Jost, Simon Sterki, Claude Biegajlo, Cyrill Schwaller, Claude Hohl, Matthias Stampfli, Kevin Wälchli, Simon Jost, Michel Steiner. – Verwarnungen: 74. Damian Ackermann – Ausschluss: 58. Simon Sterki.

