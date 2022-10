4. Liga, Gruppe 2 Mümliswil mit drei Punkten auswärts gegen Selzach Sieg für Mümliswil: Gegen Selzach gewinnt das Team am Mittwoch auswärts 4:2.

Den Auftakt machte Tobias Glatzfelder, der in der 15. Minute für Mümliswil zum 1:0 traf. Mümliswil baute die Führung in der 17. Minute (Dominik Dubach) weiter aus (2:0). In der 67. Minute gelang Selzach (Sujeethan Baskaran) der Anschlusstreffer (1:2).

Ryan Disler erhöhte in der 83. Minute zur 3:1-Führung für Mümliswil. Die 87. Minute brachte für Selzach den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Sujeethan Baskaran. In der 89. Minute erhöhte Mirco Eggenschwiler auf 4:2 für Mümliswil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Mümliswil, Bozo Krizanovic (38.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Selzach, Degol Yakob (62.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Selzach ein relativ häufiges Phänomen. Die total 30 Gegentore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.8 Toren pro Match (Rang 12).

Mümliswil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 7. Mümliswil hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mümliswil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Wiedlisbach (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (15. Oktober) (19.00 Uhr, Gerzmatt, Wiedlisbach).

Selzach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Selzach hat bisher einmal gewonnen und siebenmal verloren.

Selzach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen ASI Superga 1957 (Platz 9). Die Partie findet am Sonntag (16. Oktober) statt (13.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: FC Selzach b - FC Mümliswil 2:4 (0:2) - Zilweg, Selzach – Tore: 15. Tobias Glatzfelder 0:1. 17. Dominik Dubach 0:2. 67. Sujeethan Baskaran 1:2. 83. Ryan Disler 1:3. 87. Sujeethan Baskaran 2:3. 89. Mirco Eggenschwiler 2:4. – Selzach: Yannik Lüdi, Janick Bieli, Joël Eggenschwiler, Kevin Pfister, Tashi Norkhang, Luca Veronica, Pascal Amiet, Patrick Zberg, Lars Jenni, Italo Foschini, Bruno Nellen. – Mümliswil: Fabian Minder, Cédric Gisler, Mirco Allemann, Patrick Wehrli, Sebastian Gisler, Tobias Glatzfelder, Adrian Kamber, Dominik Dubach, Ryan Disler, Christian Bader, Bozo Krizanovic. – Verwarnungen: 38. Bozo Krizanovic, 62. Degol Yakob.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

