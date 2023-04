4. Liga, Gruppe 2 Mümliswil mit Auswärtssieg bei Superga 1957 – Siegtreffer durch Dominik Dubach Sieg für Mümliswil: Gegen Superga 1957 gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

Der Siegtreffer für Mümliswil gelang Dominik Dubach in der 71. Minute. In der 4. Minute hatte Christian Wehrli Mümliswil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Superga 1957 fiel in der 35. Minute durch Enea Martinetz.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Mümliswil sah Björn Fluri (33.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Mümliswil weitere vier gelbe Karten. Bei Superga 1957 sah Vittorio Pasquale (67.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Superga 1957 weitere vier gelbe Karten.

Mümliswil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Für Mümliswil ist es der zweite Sieg in Serie.

Mümliswil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von Türkischer SC Solothurn b an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Superga 1957 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 10. Für Superga 1957 ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison. Sechs Spiele von Superga 1957 gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Superga 1957 auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Welschenrohr (Platz 9) zu tun. Diese Begegnung findet am 30. April statt (10.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Telegramm: ASI Superga 1957 - FC Mümliswil 1:2 (1:1) - Heidenegg, Derendingen – Tore: 4. Christian Wehrli 0:1. 35. Enea Martinetz 1:1. 71. Dominik Dubach 1:2. – Superga 1957: Luciano Fiore, Mike Siddi, Robert Petrovic, Luca Miracola, Franco Guarino, Patrik Manganiello, Raphael Strebel, Giulio Caputo, Emanuele Pintarelli, Enea Martinetz, Vittorio Pasquale. – Mümliswil: Björn Fluri, Patrick Wehrli, Damian Ackermann, Tobias Glatzfelder, Nils Allemann, Sebastian Gisler, Dominik Nussbaumer, Christian Bader, Mirco Eggenschwiler, Lars Probst, Christian Wehrli. – Verwarnungen: 30. Patrick Wehrli, 42. Dominik Nussbaumer, 47. Dominik Dubach, 54. Enea Martinetz, 62. Giulio Caputo, 85. Lars Probst, 88. Luca Miracola, 91. Patrik Manganiello – Ausschlüsse: 33. Björn Fluri, 67. Vittorio Pasquale.

