2. Liga Mümliswil holt sich drei Punkte gegen Wangen b.O. Sieg für Mümliswil: Gegen Wangen b.O. gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Mümliswil: Fabrice Ambühl brachte seine Mannschaft in der 21. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 35. Minute brachte Philippe Wehrli Mümliswil mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Mümliswil erhöhte in der 38. Minute seine Führung durch Roger Wyser weiter auf 3:0. Nebojsa Markovic sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Wangen b.O.: er traf in der 82. Minute zum 1:3

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Mümliswil erhielten Marco Fluri (19.), Roger Wyser (32.) und Philippe Wehrli (90.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Wangen b.O. für Simone Mekonen (31.), Nebojsa Markovic (76.) und Adis Mesic (85.).

Die Abwehr von Wangen b.O. kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.8 (Rang 13).

Mit dem Sieg rückt Mümliswil um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 9. Mümliswil hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mümliswil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Iliria an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 30. April statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Wangen b.O. verharrt nach der Niederlage auf dem 13. Und damit letzten Platz. Für Wangen b.O. war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Wangen b.O. geht es zuhause gegen FC Olten (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Telegramm: FC Mümliswil - FC Wangen b.O. 3:1 (3:0) - Brühl, Mümliswil – Tore: 21. Fabrice Ambühl 1:0. 35. Philippe Wehrli 2:0. 38. Roger Wyser 3:0. 82. Nebojsa Markovic 3:1. – Mümliswil: Matteo Ciurlia, Adrian Kamber, Janik Disler, Cédric Gisler, Marco Fluri, Roger Wyser, Florian Arnold, Rafael Disler, Fabrice Ambühl, Dominik Ackermann, Mario Simic. – Wangen b.O.: Florijan Perren, Kim Lân Ngo, Sokol Berisha, Alban Bajraliu, Mir Mohammad Kamwar, Nebojsa Markovic, Simone Mekonen, Adis Mesic, Hamdi Nedzipi, Miroslav Markovic, Meriton Ahmeti. – Verwarnungen: 19. Marco Fluri, 31. Simone Mekonen, 32. Roger Wyser, 76. Nebojsa Markovic, 85. Adis Mesic, 90. Philippe Wehrli.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 13:54 Uhr.