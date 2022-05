4. Liga, Gruppe 2 Mücahit Arslan führt Türkischer SC mit drei Toren zum Sieg gegen Halten Sieg für Türkischer SC: Gegen Halten gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:3.

(chm)

Den Auftakt machte Philip Hohl, der in der 14. Minute für Halten zum 1:0 traf. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Der Ausgleich für Türkischer SC fiel in der 23. Minute (Mücahit Arslan). Der gleiche Mücahit Arslan war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Türkischer SC verantwortlich. Er traf erneut in der 28. Spielminute.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 47. Minute, als Simon Jost für Halten traf. Kerem Berber schoss Türkischer SC in der 63. Minute zur 3:2-Führung. Nochmals Mücahit Arslan sorgte in der 70. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Türkischer SC. Mathias Müller erzielte in der 79. Minute den Anschlusstreffer zum 3:4 für Halten. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Türkischer SC sah Kaan Altintac (90.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Kaan Altintac (34.), Kubilay Altintaç (39.) und Luca Veronica (65.). Gelbe Karten gab es bei Halten für Mathias Müller (45.) und Simon Jost (78.).

In seiner Gruppe hat Türkischer SC den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.9 Tore pro Partie.

Keine Änderung in der Tabelle für Türkischer SC: Mit 44 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Türkischer SC hat bisher 13mal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Türkischer SC geht es auswärts gegen FC Klus-Balsthal (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 12. Juni statt (15.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Für Halten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 36 Punkten auf Rang 4. Halten hat bisher zwölfmal gewonnen und neunmal verloren.

Als nächstes trifft Halten zuhause mit FC Wiedlisbach (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 12. Juni (15.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn b - HSV Halten 4:3 (2:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 14. Philip Hohl (Penalty) 0:1.23. Mücahit Arslan 1:1. 28. Mücahit Arslan 2:1. 47. Simon Jost 2:2. 63. Kerem Berber 3:2. 70. Mücahit Arslan 4:2. 79. Mathias Müller 4:3. – Türkischer SC: Emre Genc, Bedir Polat, Furkancan Ada, Ahmet Can Korkut, Kaan Altintac, Nihat Kilic, Kerem Berber, Arda Dönmez, Luca Veronica, Kubilay Altintaç, Mücahit Arslan. – Halten: Noel Sifrig, Patrick Eyer, Michael Jost, Claude Hohl, Claude Biegajlo, Dario Burkhard, Simon Jost, Matthias Stampfli, Mathias Müller, Noel Hug, Philip Hohl. – Verwarnungen: 34. Kaan Altintac, 39. Kubilay Altintaç, 45. Mathias Müller, 65. Luca Veronica, 78. Simon Jost – Ausschluss: 90. Kaan Altintac.

