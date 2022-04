Frauen 2. Liga Michelle Probst führt New Stars Basel 1934 mit drei Toren zum Sieg gegen Sissach New Stars Basel 1934 gewinnt am Mittwoch auswärts gegen Sissach 7:1.

(chm)

Sissach erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Luana Pricoli ging das Team in der 12. Minute in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 20. Minute, als Michelle Probst für New Stars Basel 1934 traf.

Danach drehte New Stars Basel 1934 auf. Das Team schoss ab der 23. Minute noch sechs weitere Tore, während Sissach kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 7:1.

Matchwinner für New Stars Basel 1934 war Michelle Probst, die gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützinnen für New Stars Basel 1934 waren: Laura Di Bella (2 Treffer), Naja Petitpierre (1 Treffer) und Ana Mentlik (1 Treffe.) einzige Torschützin für Sissach war: Luana Pricoli (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Tore-Schnitt von 6.6 Toren pro Spiel ist New Stars Basel 1934 bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Sissach kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Defensive 38 Tore hinnehmen musste (Rang 7).

Der Sieg bedeutet für New Stars Basel 1934 die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 13 Spielen bei 36 Punkten. Das Team verbessert sich um einen Platz. New Stars Basel 1934 hat bisher zwölfmal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft New Stars Basel 1934 auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Villmergen 1. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (23. April) (20.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Für Sissach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 6. Für Sissach war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Sissach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Schwarz-Weiss. Das Spiel findet am Samstag (23. April) statt (20.15 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: SV Sissach - FC New Stars Basel 1934 1:7 (1:4) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 12. Luana Pricoli 1:0. 20. Michelle Probst 1:1. 23. Laura Di Bella 1:2. 34. Michelle Probst 1:3. 38. Laura Di Bella 1:4. 48. Michelle Probst 1:5. 63. Ana Mentlik 1:6. 80. Naja Petitpierre 1:7. – Sissach: Fabienne Saladin, Ana Maria Marinho Dos Santos, Michelle Kohler, Fiona Thomann, Mara Lessa, Ramona Hasler, Viviana Leanza, Tamara Zimmermann, Elisa Blattner, Maria Enz, Luana Pricoli. – New Stars Basel 1934: Lena Vonarburg, Rosalia Harbrecht, Seline Röthlisberger, Leonita Lenjani, Loane Noémie Christelle Filisetti, Oliwia Bajorek, Liana Egloff, Vera Gysin, Annina Bard, Michelle Probst, Laura Di Bella. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

