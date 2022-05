Frauen 2. Liga Michelle Probst führt New Stars Basel 1934 mit drei Toren zum Sieg gegen Baden 1897 Sieg für New Stars Basel 1934: Gegen Baden 1897 gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:0.

Das Tor von Michelle Probst in der 14. Minute bedeutete die 1:0-Führung für New Stars Basel 1934. Mit einem weiteren Tor sorgte Michelle Probst in der 25. Minute für das 2:0 für New Stars Basel 1934. Michelle Probst war es auch, die in der 48. Minute New Stars Basel 1934 weiter in Führung brachte. Ihr dritter Treffer in Folge bedeutete das 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Melina Metzger in der 79. Minute, als sie für New Stars Basel 1934 zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Baden 1897 für Pascale Rymann (44.) und Melanie Huber (70.). Die einzige gelbe Karte bei New Stars Basel 1934 erhielt: Marina Cipriano Miguel (73.)

Die Offensive von New Stars Basel 1934 hat bislang häufig überzeugt: In 17 Spielen hat sie total 106 Tore erzielt, was einem Schnitt von 6.2 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

New Stars Basel 1934 verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Nach 17 Spielen hat das Team 46 Punkte. New Stars Basel 1934 hat bisher 15mal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt New Stars Basel 1934 auswärts gegen das drittplatzierte Team FC Therwil zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (17.15 Uhr, Känelboden, Therwil).

Für Baden 1897 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 37 Punkten auf Rang 4. Nach zwei Siegen in Serie verliert Baden 1897 erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Baden 1897 daheim mit seinem Tabellennachbarn SV Sissach (Platz 5) zu tun. Die Partie findet am 12. Juni statt (14.30 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC New Stars Basel 1934 - FC Baden 1897 4:0 (2:0) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 14. Michelle Probst 1:0. 25. Michelle Probst 2:0. 48. Michelle Probst 3:0. 79. Melina Metzger 4:0. – New Stars Basel 1934: Aurora Rigo, Rosalia Harbrecht, Seline Röthlisberger, Leonita Lenjani, Loane Noémie Christelle Filisetti, Ana Mentlik, Liana Egloff, Vera Gysin, Alina Leuthardt, Michelle Probst, Laura Di Bella. – Baden 1897: Veronica Fernandez, Melanie Huber, Sheryl Hochuli, Luna Vincenzi, Natalie Spuler, Angelica Corbat, Julia Liechti, Diana Vincenzi, Melanie Bommer, Elena Gmür, Christina Angelopoulou. – Verwarnungen: 44. Pascale Rymann, 70. Melanie Huber, 73. Marina Cipriano Miguel.

