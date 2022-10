4. Liga, Gruppe 3 Michal Pawel Budzianowski führt Däniken-Gretzenbach mit vier Toren zum Sieg gegen Olten Däniken-Gretzenbach setzt seine Siegesserie auch gegen Olten fort. Das 10:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Serie.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Däniken-Gretzenbach über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren sieben. Zur Halbzeitpause war das Team 3:0 in Führung gelegen.

Olten blieb ein Torerfolg versagt.

Matchwinner für Däniken-Gretzenbach war Michal Pawel Budzianowski, der gleich viermal traf. Die weiteren Torschützen für Däniken-Gretzenbach waren: Loris Varadin (3 Treffer), Sergio Archidiacono (1 Treffer), Leandro Joos (1 Treffer) und Christian Scheibler (1 Treffer)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Olten erhielten Luca Stefanutti (8.) und Robin Witschi (65.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Däniken-Gretzenbach, Kevin Grütter (63.) kassierte sie.

In der Defensive hat Däniken-Gretzenbach in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.3 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 54 geschossenen Toren Rang 1.

Die Abwehr von Olten kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 43 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.6 Toren pro Match (Rang 10).

Unverändert liegt Däniken-Gretzenbach nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach zwölf Spielen bei 27 Punkten. Däniken-Gretzenbach hat bisher achtmal gewonnen und einmal verloren.

Für Däniken-Gretzenbach geht es in einem Auswärtsspiel gegen US Oltenese (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 18. März statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Für Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 11. Olten hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Acht Spiele gingen verloren.

Mit dem fünftplatzierten FC Dulliken kriegt es Olten als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 19. März statt (16.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Olten - FC Däniken-Gretzenbach 0:10 (0:3) - Sportplatz Kleinholz, Olten – Tore: 8. Loris Varadin 0:1. 13. Christian Scheibler 0:2. 34. Leandro Joos 0:3. 50. Loris Varadin 0:4. 53. Loris Varadin 0:5. 68. Michal Pawel Budzianowski 0:6. 71. Michal Pawel Budzianowski 0:7. 74. Michal Pawel Budzianowski 0:8. 80. Sergio Archidiacono 0:9. 89. Michal Pawel Budzianowski 0:10. – Olten: Anton Lukianets, Luca Stefanutti, Veton Alimi, Robin Witschi, Yilmaz Gültekin, Abdul Chocor, Abbas Sarhan, Mirco Theus, Nando Frank, Gregor Zemp, Ensar Hasani. – Däniken-Gretzenbach: Nenad Trajkovic, Andreas Jost, David Guldimann, Benjamin Strebel, Kevin Grütter, Nico Varadin, Oliver Studer, Leandro Joos, Loris Varadin, Sergio Archidiacono, Christian Scheibler. – Verwarnungen: 8. Luca Stefanutti, 63. Kevin Grütter, 65. Robin Witschi.

