4. Liga, Gruppe 3 Michael Jeggli sichert Wolfwil den Sieg gegen Kappel im Alleingang Wolfwil holt gegen Kappel auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenfünfte gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenzwölften 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Wolfwil: Michael Jeggli brachte seine Mannschaft in der 8. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand war wieder in der 9. Minute hergestellt. Valentin Hirt traf ins eigene Tor zum 1:1-Ausgleich für Kappel. Das Tor von Michael Jeggli in der 20. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Wolfwil. Wolfwil baute in der 31. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Michael Jeggli.

Bei Kappel sah Pablo Fernandes De Melo (54.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Noel Schindelholz (36.), Alexander Wyser (82.) und Manuel Kunz (88.). Für Wolfwil gab es keine Karte.

Die Offensive von Wolfwil hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.9 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Kappel kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.3 (Rang 12).

Mit dem Sieg rückt Wolfwil um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 26 Punkten auf Rang 4. Wolfwil hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wolfwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Kestenholz (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Kappel verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Kappel hat bisher noch nie gewonnen. Viermal spielte das Team unentschieden. Zehn Spiele gingen verloren.

Kappel spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Kestenholz (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 19. April (20.00 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Telegramm: FC Kappel - FC Wolfwil 1:3 (1:3) - Lischmatt, Kappel – Tore: 8. Michael Jeggli 0:1. 9. Eigentor (Valentin Hirt) 1:1.20. Michael Jeggli 1:2. 31. Michael Jeggli 1:3. – Kappel: Julian Stettler, Noel Schindelholz, Roger Brunner, Manuel Kunz, David Studer, Yannig Fiechter, Marco Baumgartner, Luca Manduca, Alexander Wyser, Pablo Fernandes De Melo, Julian Wyss. – Wolfwil: Maksym Chapala, Lukas Bruder, Elias Lindemann, Valentin Hirt, Philip Truffer, Jannik Leber, Nick Glauser, Fabian Erni, Nick Ackermann, Michael Jeggli, Mohssine El Majjodi. – Verwarnungen: 36. Noel Schindelholz, 82. Alexander Wyser, 88. Manuel Kunz – Ausschluss: 54. Pablo Fernandes De Melo.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 14:29 Uhr.