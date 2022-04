4. Liga, Gruppe 1 Mergim Sadriji führt Croatia mit fünf Toren zum Sieg gegen Bellach Croatia setzt seine Siegesserie auch gegen Bellach fort. Das 14:0 zuhause am Mittwoch bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Sieben seiner Tore schoss Croatia in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Bellach gelang kein Tor.

Matchwinner für Croatia war Mergim Sadriji, der gleich fünfmal traf. Die weiteren Torschützen für Croatia waren: Vlatko Stjepanovic (2 Treffer), Marinko Zizak (2 Treffer), Marco Maric (1 Treffer), Lukas Frljic (1 Treffer), Jure Princip (1 Treffer), Josip Aracic (1 Treffer) und Anton Pavic (1 Treffer)

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Driton Avdili von Bellach erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

Croatia weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Im Schnitt erzielt das Team 5.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Offensive 89 Tore erzielte.

Die Abwehr von Bellach kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 61 Tore in 17 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.6 Toren pro Spiel (Rang 10).

Unverändert liegt Croatia nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 17 Spielen bei 46 Punkten. Für Croatia ist es der sechste Sieg in Serie.

Croatia spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Bettlach (Rang 10). Die Partie findet am 6. Mai statt (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Für Bellach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 8. Bellach hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bellach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Grenchen 15. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Mai (11.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Telegramm: HNK Croatia - FC Bellach 14:0 (7:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 5. Mergim Sadriji 1:0. 7. Jure Princip 2:0. 25. Marinko Zizak 3:0. 29. Marinko Zizak 4:0. 39. Josip Aracic 5:0. 40. Lukas Frljic 6:0. 44. Mergim Sadriji 7:0. 48. Vlatko Stjepanovic 8:0. 60. Mergim Sadriji 9:0. 69. Marco Maric 10:0. 75. Mergim Sadriji 11:0. 79. Mergim Sadriji 12:0. 83. Vlatko Stjepanovic 13:0. 90. Anton Pavic 14:0. – Croatia: Alan Do Nascimento Santana, Dario Knezovic, Daniel Simic, Jure Princip, Ivan Stjepanovic, Mergim Sadriji, Juro Jazvic, Josip Aracic, Vlatko Stjepanovic, Lukas Frljic, Marinko Zizak. – Bellach: Tim Fawer, Leonis Bajraktaraj, Faredin Hetemi, Yitbarek Kana, Sven Lisser, Jonas Knörr, Miran Junuzi, Janis Faoro, Qëndrim Elezi, Damiano Parente, Dagmawi Kana. – Verwarnungen: 70. Driton Avdili.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.04.2022 03:21 Uhr.