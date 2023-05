3. Liga, Gruppe 1 Marinko Zizak schiesst Croatia mit vier Treffern zum Sieg gegen Rüttenen Sieg für Croatia: Gegen Rüttenen gewinnt das Team am Sonntag auswärts 4:1.

(chm)

Den Auftakt machte Marinko Zizak, der in der 9. Minute für Croatia zum 1:0 traf. In der 36. Minute baute der gleiche Marinko Zizak die Führung für Croatia weiter aus. Mit einem weiteren Tor erhöhte Marinko Zizak für Croatia auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade sieben Minuten.

Croatia baute in der 80. Minute die Führung für Croatia weiter aus: Torschütze war erneut Marinko Zizak. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Luca Grossen in der 93. Minute für Rüttenen auf 1:4.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Alan Do Nascimento Santana von Croatia erhielt in der 68. Minute die rote Karte.

Croatia machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 39 Punkten auf Rang 2. Für Croatia ist es der zweite Sieg in Serie.

Croatia spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Grenchen 15 (Rang 10). Die Partie findet am 13. Mai statt (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Rüttenen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 9. Rüttenen hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Rüttenen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Wangen a/A (Platz 4). Die Partie findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Telegramm: FC Rüttenen - HNK Croatia 1:4 (0:3) - Galmis, Rüttenen – Tore: 9. Marinko Zizak 0:1. 36. Marinko Zizak 0:2. 43. Marinko Zizak 0:3. 80. Marinko Zizak 0:4. 93. Luca Grossen 1:4. – Rüttenen: Jan Lüthy, Nico Gunzinger, Moritz Felber, Jeremias Emch, Samuel Anderegg, Luca Grossen, Dominic Müller, Fabrizio Bur, Alexander Stegemann, Yannis Gschwind, Enea von Arx. – Croatia: Alan Do Nascimento Santana, Lukas Frljic, Josip Aracic, Zvonimir Ponjavic, Ivan Stjepanovic, Matej Matkovic, Juro Jazvic, Leon Sljivic, Andrea Krstic, Anton Pavic, Marinko Zizak. – Verwarnungen: [[yellows = map(filter(all_cards, a -> a.type == «Verwarnung»), a -> joinStrings(a.minute, «. «, a.player)); list(», «, «false», «,», yellows)]] – Ausschluss: 68. Alan Do Nascimento Santana.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

