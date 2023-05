4. Liga, Gruppe 1 Luterbach setzt Siegesserie auch gegen Bettlach fort Luterbach setzt seine Siegesserie auch gegen Bettlach fort. Das 3:1 auswärts am Mittwoch bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

(chm)

Den Auftakt machte Samuel Iseli, der in der 15. Minute für Luterbach zum 1:0 traf. Max Guggisberg erhöhte in der 32. Minute zur 2:0-Führung für Luterbach. Patrick Straub baute in der 37. Minute die Führung für Luterbach weiter aus (3:0). Ramon Wölfli sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Bettlach: er traf in der 90. Minute zum 1:3

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Philipp Walker von Bettlach erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.5 Toren pro Spiel ist Luterbach bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Bettlach kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 56 Tore in 20 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 7).

Keine Änderung in der Tabelle für Luterbach: 44 Punkte bedeuten Rang 2. Für Luterbach ist es der fünfte Sieg in Serie.

Für Luterbach geht es in einem Heimspiel gegen F.K. Bratstvo (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (17.00 Uhr, Schützenmatte, Luterbach).

Für Bettlach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 10. Für Bettlach war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Bettlach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Lommiswil (Platz 7). Die Partie findet am 2. Juni statt (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Bettlach - FC Luterbach 1:3 (0:3) - Neufeld, Bettlach – Tore: 15. Samuel Iseli 0:1. 32. Max Guggisberg 0:2. 37. Patrick Straub 0:3. 90. Ramon Wölfli 1:3. – Bettlach: Thomas Baur, Tobias Gojnik, Patrick Probst, Matthias Streit, Daniele Baldari, Raphael Stephani, Tarik Ait Chaf, Philipp Walker, Dominik Goranin, Marc Seuret, Felix Schweizer. – Luterbach: Patrik Furrer, Yannick Sutter, Christian Cadosch, Martin Stankovic, Samuel Iseli, Norick Sommer, Deniz Kilic, Nicola Egli, Patrick Straub, Max Guggisberg, Mehmet Basaran. – Verwarnungen: 70. Philipp Walker.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.05.2023 02:08 Uhr.