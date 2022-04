4. Liga, Gruppe 2 Luterbach entscheidet Showdown gegen Attiswil für sich – Attiswil verliert nach vier Siegen Sieg für Luterbach im Spitzenduell: Das drittplatzierte Team gewinnt am Samstag zuhause gegen den erstklassierten Verein Attiswil 2:0.

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: In der 4. Minute war es an Martin Stankovic, Luterbach 1:0 in Führung zu bringen. In der 26. Minute traf Martin Stankovic bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Luterbach.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Luterbach zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Mit dem Sieg rückt Luterbach um einen Platz nach vorne. Mit 33 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Luterbach ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Luterbach geht es auf fremdem Terrain gegen FC Subingen (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 19. April statt (20.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Trotz der Niederlage bleibt Attiswil auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 38 Punkte auf dem Konto. Attiswil hat bisher zwölfmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Attiswil geht es in einem Heimspiel gegen FC Mümliswil (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (18.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: FC Luterbach - FC Attiswil 2:0 (2:0) - Schützenmatte, Luterbach – Tore: 4. Martin Stankovic 1:0. 26. Martin Stankovic 2:0. – Luterbach: Patrik Furrer, Christian Cadosch, Benjamin Flury, Deniz Kilic, Simon Hirsbrunner, Martin Stankovic, Jan Oezkan, Nicola Egli, Samuel Iseli, Raphael Andres, Max Guggisberg. – Attiswil: Daniel Gaugler, Remo Brudermann, Pascal Frey, Adrian Schlub, Jan Hohl, Roman Wyss, Florian Bohner, Dario Emch, Lukas Wyss, Ricardo Jorge Da Costa Tavares, Christoph Rüegger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

