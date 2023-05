3. Liga, Gruppe 2 Lukas Hauri führt Kestenholz mit drei Toren zum Sieg gegen Fortuna Olten Kestenholz holt gegen Fortuna Olten zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenfünfte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenzwölften 9:0.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Kestenholz über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren sechs. Zur Halbzeitpause war das Team 3:0 in Führung gelegen.

Fortuna Olten war überhaupt kein Treffer vergönnt.

Matchwinner für Kestenholz war Lukas Hauri, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Kestenholz waren: Nils Schneider (2 Treffer), Felix Studer (2 Treffer), Simon Meier (1 Treffer) und Mike Uebelhart (1 Treffer)

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Kestenholz den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 3 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Fortuna Olten kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 4.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Kestenholz bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 35 Punkte bedeuten Rang 5. Für Kestenholz ist es der zweite Sieg in Serie.

Kestenholz tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Niederbipp an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (18.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Fortuna Olten verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Fortuna Olten hat bisher zweimal gewonnen, 15mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Klus-Balsthal kriegt es Fortuna Olten als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Kestenholz - FC Fortuna Olten 9:0 (3:0) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 32. Felix Studer 1:0. 37. Mike Uebelhart 2:0. 44. Simon Meier 3:0. 51. Lukas Hauri 4:0. 55. Felix Studer 5:0. 57. Lukas Hauri 6:0. 63. Nils Schneider 7:0. 65. Lukas Hauri 8:0. 70. Nils Schneider 9:0. – Kestenholz: Oliver Kaufmann, Robin Anderegg, Mike Uebelhart, Manuel Bürgi, Marco Von Arx, Nik Gerber, Simon Meier, Aaron Brutsche, Jan Wolf, Fabian Von Arx, Felix Studer. – Fortuna Olten: Jathuvaaran Manoharan, Valerio Curatolo, Luigi Abbagnale, Robin Spring, Shivam Gupta, Amar Dautovic, Rinor Slishani, Flamur Elshani, Yllzon Elshani, Martin Castro, Enis Ademovic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.05.2023 21:17 Uhr.