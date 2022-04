2. Liga Lucien Baumgartner rettet Trimbach einen Punkt gegen Fulenbach Trimbach und Fulenbach spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Enrik Kqiraj traf in der 59. Minute zum 0:1. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Lucien Baumgartner traf in der 88. Minute für Fulenbach zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Trimbach erhielten Kenan Mujanovic (12.), Kushtrim Osaj (52.) und Jonas Flury (94.) eine gelbe Karte. Bei Fulenbach erhielten Nico Ferrari (29.), Miroslav Markovic (65.) und Flavio Premori (85.) eine gelbe Karte.

Nach dem Unentschieden verliert Trimbach einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 7. Trimbach hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Trimbach wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Mümliswil, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Für Fulenbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 11. Fulenbach hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Härkingen kriegt es Fulenbach als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 1. Mai statt (14.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Trimbach - SC Fulenbach 1:1 (0:0) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 59. Enrik Kqiraj 0:1. 88. Lucien Baumgartner 1:1. – Trimbach: Jonas Flury, Kenan Mujanovic, Daniel Bärtschi, Thomas Schenker, Sven Pally, Martin Castro, Alec Dogan, Matej Matkovic, Manuel Thut, Lucien Baumgartner, Kushtrim Osaj. – Fulenbach: Mischa Ehrenbolger, Yanick Boss, Sascha Füeg, Nico Ferrari, Sandro Kunz, Flavio Premori, Enrik Kqiraj, Sandro Albuquerque Sampaio, Jonas Wyss, Miroslav Markovic, Nebojsa Markovic. – Verwarnungen: 12. Kenan Mujanovic, 29. Nico Ferrari, 52. Kushtrim Osaj, 65. Miroslav Markovic, 85. Flavio Premori, 94. Jonas Flury.

